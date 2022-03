Yana Olina no podía dejar pasar este día y no felicitar públicamente a su amor, David Bustamante. La bailarina siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida personal, pero cuando la ocasión lo merece, no duda en gritar a los cuatro vientos lo feliz que es. Además, está muy enamorada y así se lo ha hecho saber a su chico, que celebra su 40º cumpleaños.

Lo ha felicitado con una dedicatoria que ha sorprendido mucho a todos. No es normal que Yana Olina abra su corazón tanto en una red social: «Querido, la mejor persona y el mejor hombre del universo! Te admiro por tus cualidades, talentos y éxitos. Eres mi alegría y mi recompensa. Contigo me siento la más feliz del mundo. Hoy es un día especial… tu cumpleaños. Un día maravilloso porque hace 40 años llegaste a este mundo para dejar tu huella. Y convertirte en una gran persona que eres ahora. Estoy orgullosa de lo que has logrado… y lo que te queda!», empieza diciendo Yana en su Instagram.

No duda en pedir un deseo para que siga siendo tal y como es: «Que seas así de alegre y cariñoso», continúa diciéndole. Pero le da el mejor de los consejos, aunque sabe de sobra cómo es el cantante: «Deja que todas las penas y preocupaciones huyan de ti sin mirar atrás», le dice. Y es que Yana Olina espera que sea muy feliz, una tónica que es así desde hace ya unos años.

Y termina esta dedicatoria pidiendo un deseo: «Que cada año vivido, te recuerde solo buenos momentos, y el comienzo de un nuevo año de tu vida signifique un anticipo de nuevas victorias y logros! Que la suerte siempre te elija a ti♡! Viajemos juntos toda una vida entera por qué a tu lado no hay nada mejor que vivir una aventura cada día! ¡Te amo mi amor!❤️❤️ #FelizCumpleañosAmor #felizdia #felizvida #miamor #siemprejuntos ♾», le termina diciendo.

David Bustamante desvela cómo se siente al cumplir 40 años

Bustamante por ahora no le ha contestado, al menos públicamente, pero estamos seguros de que se ha emocionado al leer esta bonita dedicatoria de su chica. El cantante está viviendo una de las mejores etapas de su vida y así lo ha hecho saber en el mensaje que ha querido compartir el día de su cumpleaños. «Siempre pensé, que llegada esta fecha… Me afectaría la famosa “Crisis de los 40”… Pues sabéis que??? 😂😂😂 Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!! Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida… Así que… Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!!💪🏽😜👍🏼❤️🔝 #MejorQueNunca #GraciasALaVida Pero sobre todo gracias a tod@s por hacerme tan feliz!!!», ha declarado David.

Además de gozar de un buen momento personal, del que su pareja, Yana Olina, es muy responsable, David Bustamante atraviesa una etapa increíble en el terreno profesional. A pesar de que la pandemia provocó que no pudiera desarrollar su trabajo de cantante como le hubiera gustado, este tiró de imaginación para reinventarse. Fue en ese momento cuando optó por aceptar una oferta de trabajo como actor en el musical ‘Ghost’.

