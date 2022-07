Ion Aramendi ha recibido con un fuerte abrazo a Yulen Pereira en ‘Conexión Honduras’. No solo eso, el presentador también ha querido darle un consejo de forma pública por su sonado romance con Anabel Pantoja. La pareja, que ha iniciado una historia de amor con los Cayos Cochinos de Honduras como escenario, desea apostar por su relación una vez termine ‘Supervivientes’.

Primero, Ion Aramendi le ha recordado al esgrimista que había sido «un gran superviviente». Acto seguido ha añadido este consejo: «Permíteme decirte algo. Vive tu amor como te dé la gana, disfrútalo. Estás enamorado, Anabel está enamorada, sed felices y lo que diga la gente que le den morcilla». Unas cálidas palabras que se producen cuando su romance ha sido muy cuestionado. El deportista ha recibido con emoción este mensaje y nada más escucharlo ha sonreído. También se ha tocado el corazón en muestra de agradecimiento.

Las palabras de Yulen Pereira

El deportista está dispuesta a apostar por su amor. «Estoy enamorado, sí, claro que sí», ha afirmado durante su última intervención en televisión. Además, ha explicado que su familia no había cambiado de opinión y estaba feliz de verle en un buen momento personal. «Mi madre está mucho más tranquila y mi padre también. Ellos necesitaban hablar conmigo y ya he llegado y se ha calmado todo bastante». Ha confesado que tenía previsto continuar con su carrera deportiva y, por supuesto, con su noviazgo con Anabel. «Eso no va a cambiar nada».

Ambos tienen claro que desean empezar un nuevo capítulo cuando concluya el reality. En la carta de despedida de Yulen a Anabel, el deportista fue tajante con sus intenciones señalando que tenían una «vida por delante para ser felices». Asimismo le dijo que no contaba con palabras suficiente para agradecerle lo que le había hecho vivir durante estos últimos meses. «Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir como tú lo has hecho. Eres una persona única con un corazón que no te cabe en el pecho. Quiero que llegues a la final y allí te estaré esperando. Eres mi campeona».

Muchos han sido los que no han apostado por su amor, tanto dentro como fuera del concurso, pero Anabel Pantoja y Yulen Pereira tiene claros sus sentimientos. El romance se ha producido en un momento importante para Anabel Pantoja después de su reciente separación de su marido, Omar Sánchez. La pareja rompió a principios de este año tan solo cuatro meses después de su sonada boda en la isla canaria de La Graciosa. Llevaban cuatro años juntos. «Claro que no me gusta hacer daño a nadie. Yo entré aquí como entré. No tengo que estar justificándome de nada. Cambiaría cosas, pero mis sentimientos iban a estar ahí», afirmó Anabel recientemente.