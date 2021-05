La presentadora ha respondido de manera tajante a las acusaciones de Raquel Moreno en las redes sociales.

Las duras palabras de la hermana de Olga Moreno sobre Carlota Corredera han provocado una tajante respuesta por parte de la presentadora. A través de las redes sociales, la de Vigo se ha pronunciado alto y claro respecto a las acusaciones de la cuñada de Antonio David Flores.

Hace unos días, Raquel Moreno, acusaba a la gallega de tener una cruzada contra su familia. «Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades«, decía en su cuenta de Twitter. «Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory (haciendo referencia a Rocío Flores). ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido? Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE», se lamentaba junto a lo que sonaba a grito de guerra: «¡BASTA YA CARLOTA CORREDERA!».

El mensaje de Carlota Corredera «a los que os preocupa tanto mi karma»

Ahora, la gallega ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje: «A los que os preocupa tanto mi karma, os doy un consejo: cuidad mejor del vuestro”. De este modo, la presentadora del documental de Rocío Carrasco ha dejado claro que no le afecta lo que se diga sobre ella.

Durante la última emisión de «Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva‘, Carlota Corredera no ocultaba sus lágrimas en directo al ver las imágenes de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. «Ojalá el futuro le depare a Rocío Carrasco más momentos de felicidad como el que sin duda fue el día de su boda con Fidel», decía entre sollozos.

Desde que se estrenó el documental sobre la vida de la hija de Rocío Jurado, la periodista se ha convertido en su firme defensora. Sus constantes alegatos a favor de la empresaria han provocado un aluvión de reacciones en las plataformas digitales, donde le han caído severas críticas por posicionarse a favor del testimonio de Carrasco incluso echando en cara su actitud a “grandes comunicadores» o compañeros de su propia cadena por cuestionar y criticar el testimonio de la madre de Rocío Flores: “La cuestión es seguir maltratándola. Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel”.