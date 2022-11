Este viernes, Raquel Mosquera se sentaba junto a Jorge Javier Vázquez para responder de manera contundente a Rocío Carrasco y a todo lo que ha contado en ‘En el nombre de Rocío’. Una entrevista que no estuvo exenta de polémica por los continuos enfrentamientos entre el presentador y la entrevistada. Ahora es Antonio David Flores quien reacciona a la entrevista de Raquel Mosquera, asegurando que «como tienen la audiencia por los suelos, tienen que llamar a Raquel Mosquera para levantar la audiencia.». Además, le da un consejo después de que ella diera el motivo del por qué no denunciaba a Rocío Carrasco por todo lo que ella ha contado en su serie documental.

«No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre», señaló tajante durante su tensa entrevista en el ‘Deluxe’. Una declaración que ha querido comentar el ex guardia civil en su canal de Youtube, su plataforma para dar voz a todo lo que él piensa sobre diversos temas después de haber sido «vetado» de Telecinco. «Le preguntan que por qué no denuncia a Rocío Carrasco por todo lo que dijo en la docutrola. Segundo zasca de la noche. Contesta «¿cómo voy a demandar a una persona que no tiene nada a su nombre para que después se declara insolvente?«, comienza diciendo.

Antonio David Flores ha hablado de la dos sociedades a nombre de Fidel Albiac, donde estaría casi todo el dinero del matrimonio. Sin embargo, recuerda que lo que está contado «es de hace unos años». Sin embargo, durante los últimos años, Rocío Carrasco se habría embolsado la friolera cantidad de hasta dos millones de euros por las dos series documentales que ha realizado junto a Telecinco y La Fábrica de la Tele.