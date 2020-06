Mila Ximénez habló el pasado año en la curva de la vida de ‘GH VIP‘ sobre los momentos más duros de su vida. Entonces, ni ella ni su círculo imaginaban el golpe tan fuerte que meses después recibiría. La colaboradora tras varios días ausente en ‘Sálvame‘, reapareció para confesarse sobre el problema de salud que la había mantenido alejada de su puesto de trabajo. «Tengo un tumor, un cáncer de pulmón«, dijo este martes. La periodista sentía miedo y no quería esconderlo, pero ante todo mantenía una actitud optimista respecto a su futuro. En su lucha y a su lado, Mila tendrá además de sus amigos, a los familiares que jamás la han fallado. Mucho menos ahora. Sus tres hermanos, su hermana, su sobrino, sus nietos…Aunque algunos de ellos han apostado por un perfil más bajo que el de Mila, siempre le han demostrado dentro y fuera de plató que, pase lo que pase, tendrán palabras de aliento y serán un hombro en el que apoyarse. De hecho, aunque en contadas ocasiones, varios de ellos han acudido a la televisión para sorprenderla delante de millones de espectadores, gestos que ella ha guardado en su memoria para siempre. Este mismo miércoles y un día después de su triste confesión, se acercaron hasta la vivienda a la que se mudó hace algunos meses con el fin de arroparla.

Se desconoce cuando tiene en mente viajar, pero Mila ha alquilado una casa en la costa, ciudad malagueña en la que quiere estar este verano para descansar con su entorno más íntimo. Allí tiene previsto residir esta época estival y así lo ha revelado ella misma: «He alquilado una casa en Marbella para estar con ellos, los niños no saben nada, solo saben que la abuela tendrá que descansar y dormir siestas». Muy pronto comenzará el correspondiente tratamiento para superarlo, eso sí, todo apunta a que al menos podrá hacerlo cerca del mar. Y, aunque la playa le calma, ahora Mila está pendiente de algunas pruebas médicas que darán pistas a los expertos sobre qué decisiones tomar: «Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses. Voy a intentar hacer vida normal», añadía.

En todo el proceso contará con su pilar principal, su hija Alba, fruto de su matrimonio con Manolo Santana y quien se convirtió en su férrea defensora cuando participó en su último reality de Mediaset, ‘GH VIP’. Ahí se hizo más evidente que nunca la excelente relación que madre e hija habían conseguido forjar, un papel que también asumió su hermano Manolo cuando Mila Ximénez estaba en ‘Supervivientes’. Él la defendió a ultranza desde España e incluso llegó a ocultarla que le habían diagnosticado un cáncer con el objetivo de que se enrolara en la aventura selvática, un secreto que Mila descubrió meses más tarde y por el que rompió a llorar. Tiempo después se confesó sobre ello y desveló cuál era la gran ilusión de su hermano tras superar la enfermedad: ir a ‘Supervivientes‘. Por ello, inició una campaña que desea que vea sus frutos en la próxima edición, pues, según la periodista, «es la ilusión de su vida».

La hermana de Mila Ximénez es su gran ejemplo

Pero fuera de este programa que rompió los esquemas a Mila Ximénez, tanto Manolo como Concha, también hermana de Mila, han acudido a ‘Sálvame’ para dejar boquiabierta a su hermana. En el San Valentín de 2017 no lo dudaron y ofrecieron una sorpresa a su hermana, un instante en el que revelaron la razón por la que la sevillana sí es capaz de romperse: «Lo único que le hace llorar son las cosas de su familia», deslizó delante de las cámaras Concha. Un emocionante encuentro en el que la colaboradora dijo quién era su verdadero ejemplo en la vida. «Siempre he dicho que para mí ella es mi ejemplo. Me fui a ‘Supervivientes’ dejando a mi hermana con una quimio importantísima y sufriendo mucho y pasándolo muy mal. A mí ella me ha dicho que está limpia y que está bien», espetó Mila.