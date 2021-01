«Sé que estás cuidándome desde donde estés», ha recordado la peluquera en una preciosa misiva dedicada a su primer marido y padre de Rocío Carrasco.

Fue el 27 de enero de 2000 cuando falleció Pedro Carrasco. El exboxeador que fuera marido de Rocío Jurado perdía la vida a los 57 años a consecuencia de un ataque al corazón. Fue un día especialmente doloroso para su hija, Rocío Carrasco. Y para su entonces mujer, Raquel Mosquera, que perdía al hombre de su vida.

El fallecimiento del púgil dejó desolada a la peluquera, que entonces tenía 31 años. Raquel y Pedro se llevaban 26 años de diferencia, pero su amor era «puro y verdadero», según ha contado la estilista en ‘Sálvame’. Allí ha ido para recordar su historia de amor con el deportista y primer esposo de ‘la más grande’. «Lo conocí con 21 años, estuvimos 10 años juntos y cuando murió tenía 31 años», ha recordado.

«Fui muy feliz a tu lado»

Emocionada, Raquel Mosquera compartía con la audiencia de Telecinco una conmovedora carta a Pedro Carrasco: «Querido Pedro, hoy es un día muy especial para mí. Hace 20 años que te perdí. Siempre estarás en mi recuerdo y especialmente en mi corazón«, leía, rota en llanto. «Fueron momentos en los que me aportaste muchísimo amor. Fui muy feliz a tu lado. Y sé que estás cuidándome desde donde estés. En todo este tiempo he conseguido formar un hogar, tener unos hijos, como tú. Tengo que dar gracias a Dios por premiarme o darme una segunda oportunidad y haberme vuelto a enamorar. Y seguir con los valores que eran importantes para los dos: la familia, la responsabilidad y el amor. Y eso es lo que gracias a Dios he conseguido. Y en algún lugar de donde estés sé que él está conmigo».

En su visita a ‘Sálvame’, Mosquera ha recordado cómo fue el día de la muerte de Pedro. Como cada mañana se despidió de él para ir a trabajar a su centro de peluquería, mientras él se quedaba en casa. «Yo me despedí. Siempre me despedía con un beso. Siempre venía a comer conmigo. No me llamó en toda la mañana y veía que no venía… Ahí me empecé a preocupar mucho. Mi corazón me decía que algo pasaba. Cogí el coche y desde que me despedí y le dejé en la cama parece que se encontró mal. Fue por la mañana», relataba.

Sin poder reprimir las lágrimas, la peluquera ha confesado sentirse una mujer afortunada: «He tenido suerte en la vida. Soy una perdona creyente. Intento ser buena persona y hacer las cosas bien y pienso que Dios me ha premiado con enamorarme de otra persona que es maravillosa. Tengo dos hijos estupendos y no pensaba para nada en volverme a enamorar». Aunque han pasado 20 años, no hay un día en que no se acuerde de Pedro. «Siempre lo más importante para nosotros era la familia, el amor. Nos movía mucho el amor y la familia».

«He hecho un museo para él»

Cuando algo le preocupa se encomienda a su primer marido para que le eche una mano: «Le digo: ‘Pedro, desde donde estés, ayúdame’. A sus hijos algunas veces les ha hablado de Pedro Carrasco, a quien ha puesto un pequeño museo en su gimnasio: «Siempre le explico que ha sido una persona muy importante en mi vida. Y tengo una pareja que respeta todo esto».

«Pedro siempre estará en mi corazón y en el recuerdo. Yo lo mantengo vivo en el recuerdo. Tengo sus trofeos, sus fotografías, una imagen de sus padres cuando nos casamos. He hecho un museo para él y es muy vinito mantenerlo en el recuerdo recordando las cosas bonitas», ha destacado. A día de hoy no puede tener un recuerdo más bonito de su primer gran amor: «Lo mantengo vivo en el recuerdo porque yo estoy de cara al público y hablo de él con amigos que siguen yendo ala peluquería. No parece que hayan pasado tantos años… Siempre te quedas con lo vinito y sonríes cuando hablas de él».

En sus redes sociales, Raquel Mosquera también ha recordado a su primer marido con unas bonitas palabras. «Buenas tardes, Amores!!!💖. Comparto con vosotr@s, esta bonita fotografía en homenaje al que fue mi Marido, PEDRO CARRASCO. Hoy hace 20 años de su fallecimiento. Un gran deportista y campeón del Mundo de boxeo y ante todo una grandísima y maravillosa persona», ha escrito en su cuenta de Instagram. «Estarás siempre en el recuerdo de todas las personas. Y especialmente en mi Corazón. ❤️🙏 «.