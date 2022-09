Este martes 6 de septiembre es una fecha señalada en el calendario de Rocío Carrasco y su familia mediática, ya que se emite en abierto la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío‘. Si en la primera parte eran Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez quien se puso al frente de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Mediaset tomó la decisión de que se pusiera al frente de estos programas especiales y de los debates Sandra Barneda. La escritora además mantiene una excelente relación con la protagonista de la serie documental. Desde que trabajaran juntas en ‘Amigas y conocidas’, Rocío Carrasco y Sandra Barneda se convirtieron en íntimas. Ahora, se enfrentan a este nuevo reto profesional juntas. Al comienzo de la primera emisión en público de ‘En el nombre de Rocío’, la presentadora no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a su amiga y ahora entrevistada.

Sandra Barneda ha entrado en el plató de ‘En el nombre de Rocío’, donde ya le esperaba su amiga y compañera. «Estoy esperando que se apague la música para mirarte. Siete años han pasado Rocío. Siete desde la última vez que coincidimos en un plató que no era este. Estás distinta. La vida nos ha pasado por encima. A ti y a mí. Nos han pasado muchas cosas», ha comenzado diciendo la presentadora a una Rocío Carrasco que estaba al borde de las lágrimas. «Me alegro de que hables, me alegro de estar aquí contigo y me alegro de poder compartir esta noche y otras que vamos a estar juntas«, ha continuado diciendo.

Sandra Barneda ha querido fundirse en un abrazo antes de comenzar el programa

«Amigas lo estamos fuera. Vamos a estar juntas aquí porque no solo nos queremos sino porque también tenemos que hablar de muchas cosas que quieres hablar. Quieres concretar un puzzle. Un cubo de rugby. Muchos han hablado y ahora falta que hables tú», ha dicho Barneda. «Yo voy hablar», le respondía la hija de Rocío Jurado. «Y yo te voy a preguntar pero antes de eso quiero darte un abrazo», sentenciaba la presentadora que no ha dudado en fundirse en este bonito gesto de cariño con su gran amiga.

En este primer programa especial de ‘En el nombre de Rocío’, la empresaria rinde homenaje a la figura de su padre, Pedro Carrasco, por lo que estos capítulos se podrían llamar ‘En el nombre de Pedro’. En ellos relata cómo la aparición de Raquel Mosquera, con la que acabaría contrayendo matrimonio, cambia su vida; y narra las primeras diferencias por la herencia del deportista el seno de la familia y, especialmente, con su viuda. También se refiere a su papel como padre, su presencia como uno más de la familia después de poner fin a su matrimonio con Rocío Jurado y la influencia que tuvo en su vida la aparición de Raquel Mosquera, con quien acabó casándose en 1996. Por último, revela cómo fue la última conversación que tuvo con él antes de su fallecimiento.