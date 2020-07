La presentadora le ha dedicado una desgarradora carta al amor de su vida: «He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, sé que su amor vivirá en mi para siempre».

Paz Padilla está pasando por uno de los tramos más amargos y difíciles de su vida después de que el pasado sábado 18 de julio falleciera su marido, Antonio Juan Vidal, tras luchar contra una larga enfermedad. Un duro varapalo que recibía tan solo cinco meses después de la muerte de su madre, Lola Díaz. La presentadora de ‘Sálvame’ ha puesto tierra de por medio y se ha refugiado en los suyos para poder sobrellevar esta dura pérdida.

La humorista y su marido protagonizaron un romance de cuento de hadas y desde que se reencontraron, han vivido juntos una vida de ensueño. Una semana después de que tuviera que darle el último adiós al amor de su vida, la de ‘Got Talent España’ le ha dedicado unas enternecedoras palabras a Antonio Vidal. En estas, se pone de manifiesto el amor que sintió, siente y seguirá sintiendo por su «otra mitad».

«Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, sé que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando«, escribe rota de dolor Paz Padilla.

De la misma forma, la presentadora de Mediaset también ha querido dejarle un mensaje de cariño a todos aquellos que han estado a su lado en estos duros momentos: Desde aquellas personas anónimas que le mandaron flores, hasta los mensajes de aliento de sus compañeros de profesión. «Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía», asevera.

Estas fueron las primeras palabras de Paz tras la muerte de su marido

La despedida de Paz a su marido fue de lo más personal. En su último adiós, los invitados han cantado las canciones favoritas del abogado, han bailado… se han fundido en un cálido abrazo. E incluso han podido reírse al escuchar el divertido y emocionado monólogo de Paz en memoria de su esposo. «Yo lo dejé una vez y ahora me ha dejado él, el cabrón», bromeaba en la comida celebrada tras el funeral, en Zahara de los Atunes.

Poco después de finalizar el almuerzo, sus seres queridos se despedían de Paz de manera muy cálida. Muchos besos. Infinidad de abrazos. Todos se han volcado con ella. Y es que las últimas horas han sido especialmente intensas. Su círculo más íntimo pudo participar en un tributo sentido e inolvidable en el que Paz no ha dejado un detalle al azar. Pero tras los besos y los abrazos, la presentadora, acompañada de su hija Anna Ferrer Padilla y otros familiares, regresaba a su casa de Cádiz. Desde su residencia ha compartido sus primeras palabras dedicadas a Antonio Juan. «Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad«, escribió en su cuenta de Instagram.