Claudia y Toni han dado un paso más en ‘La isla de las tentaciones’ y se han hecho unas confesiones que nada gustarán a Raúl.

A pesar de que la relación de Claudia y Raúl parecía estar afianzada, ‘La isla de las tentaciones’ estaría haciendo reflexionar a ambos acerca de su futuro como pareja. El motivo principal en este caso es Toni, el tentador que cada vez está más cerca de la canaria y que, quién sabe, si se ha convertido en la razón de una posible ruptura. Lo cierto es que mientras muchos usuarios creen y apuntan a que fuera del reality, han formado una nueva pareja, por el momento, todavía no ha existido un beso entre ellos. Eso sí, cada vez están más cerca de que eso suceda y para muestra un botón, pues este miércoles se han hecho confesiones muy íntimas que podrían enfadar mucho a Raúl. Después de que Claudia le haya dicho a Toni que esto solo era el inicio, el tentador quiso saber más: «Solo quiero que me digas una cosa. Si tú en algún momento fuera no tienes pareja, ¿pensarías en mí?». Una cuestión a la que ella contestó de forma afirmativa y a la que él preguntó «¿Querrías conocerme de verdad?».

La joven tiene dudas, a pesar de que insiste en todo momento que quiere ver a Raúl, el que ha sido su pareja los últimos años. «Tengo ganas de ver a Raúl, pero me da miedo. No sé qué va a pensar, qué le va a parecer mal… Ese ha sido nuestro problema siempre. No nos hemos entendido cuando discutimos. Quiero hablarlo pero no discutirlo. Tengo miedo de que la relación se rompa«, ha explicado. Estas confesiones nada tienen que ver con la situación que está viviendo Raúl en su villa y así lo demuestra que no deje de preparar sorpresas para Claudia con el único objetivo de que ella sepa todo lo que la quiere. Aunque la complicidad entre Toni y Claudia es más que evidente, Raúl confía en que todo se arregle entre ellos, un deseo que todavía se desconoce si se materializará. Fue hace tan solo unas semanas cuando Raúl hizo un spoiler sin ser consciente de ello. «Ya no estamos» dijo el canario en ‘Viva la vida’, instante tras el que Emma García intentó salir del paso así: «Ya no estáis de relación abierta quieres decir, ¿no?». No obstante, hay muchos detalles que todavía quedan por descubrir.

Las dudas para muchos espectadores vienen por lo que han ido viendo en los perfiles de los protagonistas desde que terminara el programa. Toni ha compartido varias imágenes en Canarias, justo en los mismos lugares que Claudia, lo que hace disparar todas las alarmas acerca de qué ha sucedido fuera del concurso con ellos. Aunque ellos deben mantener el secreto hasta que termine ‘La isla de las tentaciones’, ya hay rumores que les unen e imágenes que son cuando menos coincidentes. SEMANA ha encontrado varias en las que los seguidores de Instagram de ambos se preguntan si ha sido el otro el que ha inmortalizado la foto. Ejemplo de ello, en un post de Claudia Acevedo, en el que le comentan: «Buenas fotitos echa Toni» o «La ubicación es un spoiler». Ambos son muy activos en redes y les gusta posar, siendo enclaves muy parecidos los que han compartido.