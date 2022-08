Conchi, la hermana de José Ortega Cano, ha vuelto a hablar alto y claro y se ha defendido en medio de una importante crisis matrimonial entre el torero y Ana María Aldón. Ha negado que ella sea la responsable de ciertos comentarios que se han filtrado a la prensa y que han molestado mucho a la colaboradora. «Yo no he dudado nunca de Ana. Eso se lo inventaría ella. Ella dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente».

Conchi Ortega Cano, en conversación con el periodista Aurelio Manzano, ha negado haber dudado jamás sobre la paternidad de su sobrino Jose María -el hijo en común que tiene el matrimonio-. «Alguien se lo inventó, o se lo inventó ella también. Me gustaría saber de dónde ha salido eso». También ha reiterado que nunca se le ha pasado por la cabeza pensar algo así. «Juro por mis cuatro hijos que es mentira». Además, no ha podido evitar derrumbarse por las acusaciones del torero quien reunió recientemente a sus hermanos con el objetivo de descubrir quién filtraba cierta información. «Me puse a llorar, me puse de pie y, claro, me enfadé muchísimo. Yo le dije a mi hermano que con los años que llevábamos juntos cómo podía dudar de mí».

Las nuevas declaraciones de la hermana de Ortega Cano

Durante esta última intervención televisiva, emitida en el programa ‘Ya es verano’, Conchi ha reconocido que su único objetivo es que su hermano sea feliz. «Yo lo que quiero es que viva con su mujer y con su hijo. Mal o bien, la unión entre la familia hace mucho. Si yo tengo que pasar por la pena de ver a mi hermano malamente, me quiero yo morir treinta veces». Ha confesado que solo busca lo mejor para el torero y si para ello se tiene que distanciar de él, lo hará. «Yo lo que quiero para mi hermano es su felicidad. Yo quiero que él sea feliz y se lleve bien con su mujer y crie a su niño. Si él no me llama, yo no lo voy a tener en cuenta. Yo siempre le he querido mucho y le voy a seguir queriendo igual».

Los últimos meses han sido especialmente complicados en el seno de la familia de Ortega Cano. Durante su última intervención en televisión, Ana maría Aldón confirmó que el matrimonio sufría un importante altibajo. «No tengo ninguna intención de sentarme a hablar. Nadie nos va a marcar el tiempo, lo marcaremos nosotros. Si un día tenemos que decir algo, lo diremos. Lo único que pueden hacer los demás es especular. Haremos lo que hay que hacer. ¿Crisis? Sí. ¿Y qué? ¿Qué le hacemos?», dijo tajante.