La emisión de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, está provocando un sinfín de reacciones de aquellos que se han visto salpicados. Raquel Mosquera ha sido la más tajante y no ha dudado en cargar abiertamente contra la hija de su difunto marido, Pedro Carrasco. En el fragor de sus palabras, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha protagonizado un tenso encontronazo con Alejandra Rubio. Una discusión que ha acabado con la peluquera lanzando un comentario de mal gusto sobre el clan Campos que ha herido por completo a la joven.

Después de que Raquel Mosquera asegurara que fue Rocío Jurado la que intentó volver hasta en dos ocasiones con Pedro Carrasco, Carmen Borrego y Terelu Campos reaccionaban e insistían que la peluquera era muy posesiva con el boxeador. Ante esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha respondido este domingo dándole un bajo golpe a las hermanas y a Alejandra Rubio, presente en el plató. «Más vale que cuidéis mejor de vuestra madre (María Teresa Campos), que a mí me daría vergüenza que mi madre dijera que Ortega Cano le tiró los tejos, que dejen de echar mierda a los demás y limpien su propia mierda», decía con el semblante serie y alzando el dedo índice de su mano.

Ante estas palabras, la cara de Alejandra Rubio era un auténtico poema. Lejos de quedarse callada, la joven del clan Campos salía en defensa de su familia. «De mi abuela no hables, Raquel Mosquera, que no sé qué quieres insinuar pero muy feo. Y tus amenazas no, porque yo a ti no te amenazo, y tampoco mi madre o mi tía, opinamos porque estamos trabajando», expresaba de forma tajante la hija de Terelu Campos. Después de escucharla, el programa se iba a publicidad para calmar los ánimos, aunque era la viuda de Pedro Carrasco la que tomaba la última palabra: «A mí no me calla nadie».

Se trata de una acalorada discusión que llegaba después de que tanto Raquel como Alejandra se enfrentaran a raíz de los motivos que le han llevado a Rocío Carrasco a contar su versión de los hechos. En concreto, la peluquera aplaudía que Rosa Benito y Amador Mohedano se defendieran de los ataques de su sobrina. «Igual que ha hecho Rocío Carrasco ahora, que es defenderse de todo lo que han dicho de ella. Para vosotros la verdad solo es vuestra y la de Rocío es mentira«, aseguraba la joven.

Raquel Mosquera no es posesiva

Raquel Mosquera también ha vuelto a defenderse este domingo de los diferentes comentarios que se han hecho a lo largo de la semana. La colaboradora de ‘Viva la vida’ considera que es de «risa» que digan que ella era una mujer «posesiva» con Pedro Carrasco. «Yo era cariñosa, lo conocí con 21 años. Me llamaban ‘la niña de los zumitos‘. Pedro tenía un par de cojones muy bien puestos, él no iba a consentir que yo fuera posesiva. No tendría que justificarme de esta relación», se defiende.