4 Un complicado divorcio sorpresa

“Me fui de casa el 18 de octubre. No había vuelta atrás y dar segundas oportunidades no tenía mucho sentido. No lo estoy pasando bien”, ha declarado. No se podía creer lo que ha ocurrido y se ha mostrado contundente a la hora de hablar de todo lo que ha pasado: “Ningún divorcio es fácil y menos descubrir que tu marido a menos de un año de nuestra boda estaba con otra”, declaró. Además, también dedica unas palabras a Alba Díaz, de la que era amiga y que incluso acudió a su boda: “Venía a nuestra casa a menudo y cuando me enfadaba, Javier me decía que eran tonterías mías”, apuntó.

