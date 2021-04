El hijo de la modelo y el colaborador carga con dureza contra la actriz tras haber puesto en tela de juicio el testimonio de su madre sobre los malos tratos: «A todo hay un límite».

Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ha salido en defensa de su madre, que vuelve a ser noticia después de que denunciara públicamente haber sido víctima de supuestos malos tratos por parte del italiano. A través de las redes sociales, el hijo de la exmodelo y el colaborador ha compartido un escrito en el que deja constancia de su incondicional «apoyo» a su progenitora, cuyo testimonio sobre la presunta violencia por parte de su exmarido ha sido puesta en tela de juicio por Ana Obregón.

«Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y valentía son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo«, manifiesta el joven en su cuenta de Instagram.

Clemente aclara que se trata de «un tema grave» que su madre «denunció a su tiempo»

En su post, lamenta, sin mencionarla, que personas como Ana Obregón hayan desmentido a su progenitora. «Es una pena que en la sociedad del ‘despertar de la justicia social’ en la cual vivimos, un tema tan serio venga, no solo disminuido y negado después de una sentencia clara, sino al mismo tiempo que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista. Y encima de esto como una criminal sobre un tema grave, real y serio que denunció a su tiempo. A todo hay un límite», dice.

Por último, señala: «Espero que la gente tome conciencia de este tema social y que no vea maldad donde no hay a fines lucrativos o especulativos».

Hace apenas 24 horas, la actriz y presentadora salía en defensa del padre de su hijo Aless, explicando en su cuenta de Instagram que este «jamás me ha maltratado». En su alegato no solo negaba que Lequio le hubiera puesto una mano encima. Además, echaba por tierra el testimonio de la que fuera musa de Armani.

«Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación», dice. «Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICIA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO», decía la bióloga en su perfil oficial.

«Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él», asegura Ana Obregón

«Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio», sentenciaba en su post.

La emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, fue el detonante que destapó las declaraciones de Dell’Atte sobre los supuestos malos tratos vividos durante su matrimonio con Lequio. La de Ostini, dispuesta a dar voz y a apoyar a todas las víctimas de la violencia de género, ha recordado ante las cámaras de televisión, así como en sus redes, que su exmarido la maltrató mientras estuvieron juntos.

Después de escuchar el testimonio de Rocío Carrasco, a la que el colaborador ha criticado con dureza en ‘El programa de Ana Rosa’, Dell’Atte ha vuelto a salir a la palestra. Además de afirmar que fue “la primera en España en denunciar los malos tratos”, ha dicho que finalmente se echó para atrás por el bien de su hijo Clemente: «Te puse una denuncia y te la quité para proteger a nuestro hijo».