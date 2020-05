El goteo de despedidas hacia Álex Lequio es constante. Todas ellas están cargadas de emoción y admiración hacia un joven que derrochó una tremenda calidad humana a lo largo de sus 27 años de vida. El joven falleció este miércoles tras una ardua batalla contra el cáncer y, desde entonces, han sido muchos los mensajes de último adiós por parte de su entorno. Sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, así como su hermano Clemente, o su prima Celia son solo algunos de los familiares que han publicado su particular tributo a través de las redes. Ahora uno de ellos, el hijo de Antonia Dell’Atte y Alessandro, ha abierto su álbum más privado en su Instagram, desvelando así un contenido inédito en los que podemos ver, por primera vez, los momentos más especiales para los hermanos.

Lo ha hecho junto a un escrito en el que confiesa el dolor que siente tras la partida de su hermano. «Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto ¿cómo es posible?, ¿por qué la vida puede llegar a ser tiene tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor. Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mí, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuantos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiere a Álex y el indeleble ejemplo que ha dejado en el enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Álex y créeme que jamás serás olvidado», ha escrito.

Sus palabras llegan días de confesarse en su perfil de Instagram, momento en el que relató cuál era el último mensaje que había recibido por parte de Álex. “Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo», comenzó diciendo junto a una batería de fotografías familiares. Clemente ha querido mostrar su fortaleza en estos momentos tan complicados y ha asegurado que «algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado«.

A pesar de que los hermanos han estado un tiempo distantes, cuando Álex Lequio comenzó a recibir el primer tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, Clemente acudió a visitarlo. Esto supuso una feliz noticia, ya que esta visita confirmaba la buena relación que mantenían, algo que no siempre ha sido así por parte de los dos hermanos. En aquella época, Clemente se encontraba viviendo en Miami por motivos profesionales y no dudó ni un momento en desplazarse hasta la ciudad de los rascacielos para estar al lado de su hermano en estos momentos tan duros.

La relación de Álex y Clemente ha estado marcada por los vaivenes

Esto supuso un antes y un después en su relación, ya que hubo un tiempo en el que se mantuvieron distantes por las rencillas entre sus madres, Antonia Dell’Atte y Ana Obregón. Entre ellas no existía buena relación, por lo que hasta la adolescencia Álex y Clemente no acercaron posturas. Fue durante esa etapa cuando se convirtieron en grandes amigos y, desde ese instante, no dejaron de profesarse bonitas palabras públicas que evidenciaban todo el cariño que sentían hacia el otro.