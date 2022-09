«Ya no, por desgracia. Al mes de dar a luz ya empecé a quedarme sin leche. Mi niña no es muy comilona y no me estimulaba demasiado. Lo intenté todo. Me la ponía más, me sacaba entre medias… nada funcionó y aunque conseguí prolongarlo hasta cumplir la cuarentena, cada vez podía darle menos tomas completas. Al final decidí dejarlo. Me costó mucho tomar la decisión pero me quedo con que lo he disfrutado mucho y espero que con el próximo me dure más».