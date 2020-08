Clara Lago ha querido lanzar su mensaje de felicitación a Dani Rovira de manera pública después de que éste anunciara que había superado el cáncer.

Dani Rovira ha pasado por uno de los fines de semana más buenos de este 2020. Y es que el actor anunciaba este pasado fin de semana con felicidad a través de las redes sociales que estaba curado después de seis meses intensos de tratamiento, al que se ha sometido para superar el cáncer. Al lado de él ha estado en todo momento su compañera de vida, Clara Lago, que aunque no es muy dada a mostrar aspectos de su vida privada en las redes, ha querido hacer en esta ocasión una excepción.

Y es que tan solo dos días después de que el actor anunciara esta gran noticia, Claro Lago ha querido hacer público un mensaje de felicitación para su pareja. «Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles.

Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino», empezaba escribiendo

Se ha mostrado agradecida con Dani Rovira por haberle dejado acompañarlo en este duro trance, que le ha hecho aprender mucho: «Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao #siemprefuerte 💪🏼 #oletúylamadrequeteparió», escribía la actriz con felicidad.

Ha hecho pública esta felicitación tan especial con una divertida foto de Dani Rovira, en el que lo vemos con la mano en la cara. Clara Lago no puede estar más feliz por haber recibido la noticia de que su pareja ha superado el cáncer, sobre todo después de haber pasado los peores seis meses de sus vidas.

Después de seis meses de valiente lucha contra el cáncer, Dani Rovira compartía la noticia que todos esperábamos: está curado. «Hoy es el primer día del resto de mi vida», confesaba Dani Rovira hace apenas dos días, mostrándose pletórico y feliz. No ha dudado en compartir la gran noticia con sus seguidores, que no han podido esperar más tiempo para felicitarlo.

Su publicación más especial: ha superado el cáncer

«¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras. Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo», continuaba explicando Dani.

En este mensaje, Dani no se olvidaba de destacar la figura de Clara Lago en esta incansable lucha, ya que no se ha separado de él en ningún momento: «Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme…», declaraba emocionado.

En este mensaje no se olvida de los que no pudieron superar la enfermedad o los que aún están en ello: «Va por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron». Además, asegura que se ha convertido en un nuevo Dani: «Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca», terminaba diciendo.