Christian Gálvez ha vuelto a utilizar las ondas para gritar a los cuatro vientos qué siente por Patricia Pardo, una relación que vio la luz el pasado mes de febrero. Tres meses después de poner punto y final a su historia de amor con Almudena Cid, el presentador ha iniciado una nueva vida junto a esta gallega a la que no duda en declararse en momentos especiales. De hecho, en su última dedicatoria dejaba caer que podría haberse tatuado algo en honor a su actual pareja, palabras que, por supuesto no han pasado desapercibidas. Aprovechando el Día de la Madre -Patricia es madre de dos hijas-, Christian Gálvez ha leído en Cadena 100 un texto en el que se dirigía a ella como «imborrable».

«Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando ‘pasiños’ a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza», dice Christian Gálvez sobre la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, la cual le hace inmensamente feliz. Ambos están divorciados y han comenzado una vida en común, un paso al frente tras el que Christian se siente muy agradecido. «No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro. Y fijaos, es que la palabra amor viene del latín amoris: a, negación; moris, morir. Es decir, lo que no muere», continúa el locutor de radio.

Aunque lo verdaderamente llamativo llega al final de su discurso, cuando Christian Gálvez deja caer que Patricia Pardo podría ser protagonista en sus tatuajes. No sería de extrañar, ya que Christian luce varios dibujos de tinta en su cuerpo, tal y como él mismo muestra en su red social. «Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres», finaliza Christian. Tras estas declaraciones muchos recuerdan en redes sociales a Almudena Cid e incluso hay quien lo interpreta como un zasca a su ex, pues él borró a su ex de su cuenta de Instagram a comienzos de año. Tras 15 años juntos la dejó de seguir al separarse y eliminó todas las imágenes que había publicado durante su matrimonio, un gesto que indignó a la familia de la gimnasta olímpica, tal y como pudo saber SEMANA.

Almudena Cid ha comenzado de cero y lo ha hecho en un loft que esta revista ha encontrado y sobre el que esta revista tiene todos los detalles. Una vivienda ubicada en Móstoles que consta de 76 metros cuadrados, videovigilancia y un gimnasio, entre otras comodidades.