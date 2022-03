Solo un día después de declararse a Patricia Pardo públicamente, Christian Gálvez ha borrado todo aquello que le uniera todavía a Almudena Cid. A lo largo de la mañana de este martes día 1 de marzo, el presentador de televisión ha eliminado todas y cada una de las fotografías y declaraciones de amor que había hecho a la gimnasta cuando todavía eran pareja. Así ha fulminado su pasado en común en su cuenta de Instagram, la misma red social en la que Almudena demostró su enfado al confirmarse que había rehecho su vida. Horas después de que la gallega desvelara que estaba ilusionada y feliz junto al que fuera presentador de ‘Pasapalabra’, la olímpica dejaba de seguir al que fue su pareja durante 11 años.

Christian Gálvez, además de borrar las fotos que tenía junto a Almudena Cid, también ha seguido los pasos de su ex y ha hecho un unfollow. Desde hace unas horas tampoco son amigos, lo que refleja que no queda ni rastro del buen rollo del que en su día presumían. Han tomado caminos por separado y no quieren saber nada del otro, a diferencia de Fran Márquez, expareja de Patricia Pardo. El exmarido de la sustituta de Ana Rosa Quintana tiene los mejores deseos hacia la madre de sus hijas y espera que esta nueva relación funcione: «Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás». En clara referencia a ‘Pasapalabra’, el policía quiere dejar claro que no hay rencor y que lo que quiere es que Patricia sea feliz con quien ella elija.

En la red social de Christian de lo que sí queda rastro es de la declaración de amor que dedicaba a su actual pareja. El comunicador publicaba tras la confesión de Patricia Pardo en televisión una fotografía de unas rosas con un texto de lo más romántico. «Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán», escribió. Así, el presentador mostraba su confianza en esta historia de amor que acaba de surgir y que mantiene en vilo a muchos lectores, ya que pocos esperaban que surgiera una relación entre ellos. Ambos se han separado de los que eran sus parejas con la diferencia de aproximadamente un año. Christian Gálvez en 2021 y Patricia en 2020, eso sí, con situaciones muy diversas.

Son muchos los que se alegran de que Patricia Pardo y Christian Gálvez se hayan convertido en una de las parejas sorpresa de 2022. Máxim Huerta, Nuria Secret, Kira Miró, Antonio Rossi o un sinfín de anónimos han expresado su alegría en el universo 2.0, donde han dejado constancia de la felicidad que les provoca saber que estos presentadores de éxito hayan encontrado el amor en los pasillos de Mediaset.

