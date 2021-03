El que fuera fotógrafo de Rocío Jurado y su familia, Chori, ha contado ahora uno de los episodios más desagradables que vivió con Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Después del revuelo mediático que han provocado las duras palabras de Rocío Carrasco en los episodios 0 y 1 en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, este domingo hemos podido ver las entregas 2 y 3 de esta docuserie que ha dado la vuelta al mundo.

La hija de Rocío Jurado ha desvelado algunos de los momentos más duros que vivió con Antonio David Flores durante su segundo embarazo: el episodio de la ventana, el día que vio «comiéndose la boca» con una camarera o la contundente frase que dedicó a Rocío Jurado en la propia casa de la cantante. Pero no todo ha sido desagradable. Y es que Rocío Carrasco ha recordado con emoción los primeros días de vida de sus hijos.

Todavía resuenan las desgarradoras declaraciones sobre los supuestos malos tratos de Antonio David Flores hacia Rocío Carrasco. Después de que se formaba en torno a sus palabras un gran revuelo mediático, ahora se conoce un nuevo testimonio. Se trata de las palabras de Antonio Martín ‘Chori’, fotógrafo amigo de Rocío Carrasco, que presenció un episodio desagradable entre la pareja. Presenció cómo Antonio David había agredido presuntamente a Rocío en Argentona en 1995.

«Sabes que yo hacía los reportajes, estuve haciéndoles algunos, en Navidad, les hice las fotos. Cuando llegue a Madrid me dijeron que la niña había tenido un accidente de moto. Me volvió a Barcelona. Cuando los recogí para llevarlos a rehabilitación. Rocío estaba en la camilla y Antonio David le pegó un guantazo en la cara», ha comenzado explicando por encima.

El fotógrafo de la familia comparte uno de los episodios desagradables que vivió

Después, Chori ha querido dar más detalles del episodio del que fue testigo y que ahora se atreve a denunciar públicamente: «Estuvimos en el hospital, estábamos en un habitación. Ella estaba sentada en la camilla y los oía hablar fuerte, me volví y en ese momento le daba un guantazo a la niña. Cogió la puerta y se marchó. Nos quedamos esperando. Estaban hablando en ese momento, hubo algo y de repente me dio la vuelta y fue cuando yo vi que le había dado una bofetada», explica el fotógrafo.

Chori ha querido contar qué pasó a partir de ese momento. Y es que Antonio David decidió dejar el hospital y no volver: «Se fue y yo pensé que volvería. Antonio David no volvió. Rocío se quedó descolocada totalmente. No decía nada. Fue peor cuando no apareció él. Ella se quedó callada. Le pregunté que qué pasaba, me dijo que nada, que eran cosas suyas. Me arrepiento por no haber actuado en ese momento, pero no sabía de qué iba la cosa. Le dio y se fue. Hasta ahí puedo contar. Antonio David no me dijo nada y sabía que lo estaba viendo. Carlota Corredera ha querido saber qué le lleva a contar esto ahora. Chori ha sido tajante y ha desvelado el motivo: «Lo cuento ahora porque se lo debo a Rocío», dice.