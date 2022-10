Chenoa ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Tómatelo menos en serio’, el programa de radio que conduce desde el 13 de octubre en la emisora Europa FM y que se emite a medianoche. Por primera vez, la cantante asume las riendas de un espacio radiofónico nocturno de humor y diversión en el que se rodea de numerosos amigos. Este nuevo proyecto profesional que se suma a su dilatada carrera en escenarios y platós de televisión y está encantada. Casi tanto como con su vida como mujer casada… El pasado 17 de junio se dio el «sí, quiero» con Miguel Encinas, al que ha puesto por las nubes en el programa de Pablo Motos. Y al que ha atribuido uno de sus mayores logros….

Y es que Chenoa, de 47 años, está cada vez más guapa. En los últimos dos años ha experimentado un notable cambio físico, consecuencia de sus hábitos saludables, como una dieta equilibrada y mucha práctica deportiva. Es algo que no ha pasado por alto el presentador. Este le ha dicho que luce muy bien y que tiene un aspecto estupendo. «En estos dos años he hecho un cambio de muchas cosas. También tengo un marido médico», ha respondido, dejando caer que su pareja tiene mucho que ver con su transformación. Fue así como Motos aprovechó para preguntarle por su pareja. La extriunfita ha recordado cómo se conocieron: «Había quedado en cenar con amigos y de repente entró… Cuando lo vi entrar, dije: ¿perdona? Hasta cambié un papel de la mesa para que se sentara al lado mío. Al terminar la cena le dije que me llevara a casa».

«Me gusta mucho la conquista de la charla», reconoce Chenoa

«Lo del beso tardó mucho», reconocía. «Soy muy lenta y me gusta mucho la conquista de la charla. Una charla me parece muy atractiva». Las hormigas Trancas y Barrancas han querido saber si su marido tiene letra de médico: «Tiene una letra preciosa, como él y sus ojos», ha sido su respuesta.

En su encuentro con Pablo Motos, Chenoa ha recordado con humor algunos de los episodios más sonados de su vida, como el «momento chándal» tras su ruptura con David Bisbal, «la cobra» que le hizo el cantante en el concierto que dieron los exmiembros de ‘Operación Triunfo’ en el año 2016. «También he estado embarazada como una leona mil veces», ha dicho, con humor.

El conductor y su invitada han tenido tiempo hasta de hablar del mundo del tarotismo, la quiromancia o la «lectura de cocos»… Y es que el mundo de lo esotérico, a excepción de los horóscopos, es algo que fascina a la artista de origen argentino: «A veces no he firmado cosas porque el día no era el correcto».