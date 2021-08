Chelo García Cortés ha compartido muy satisfecha en sus redes sociales el innovador tratamiento al que se está sometiendo para mejorar sus rodillas

Chelo García Cortés ha sufrido alguna caída en televisión que incluso le ha llevado a pasar por quirófano. Cabe recordar cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ tropezó hace dos años al entrar en plató, un percance por el que tuvieron que darle puntos e incluso operarse. El proceso no fue fácil y tuvieron que hacerle un injerto de piel, siendo ahora cuando ha revelado que está probando un tratamiento innovador para rehabilitar sus rodillas. La periodista está muy satisfecha con recibir plasma rico en factores de crecimiento en ellas y se ha puesto en las mejores manos para que el resultado sea el esperado. Con dos imágenes que demuestran los pasos que debe seguir, Chelo García Cortés ha explicado en qué consiste. «Con el doctor para aplicarme los factores de crecimiento que son imprescindibles en mi rehabilitación de las rodillas. Gracias por cuidar siempre de mí», ha escrito.

En las dos instantáneas que ella misma ha compartido se puede ver a Chelo con unas bolsas de hielo sobre sus rodillas con el fin de insensibilizarlas antes de recibir algunos pinchazos. Instantes después el médico le aplica betadine a Chelo con unas gasas y comienza a inyectarle el plasma, una terapia que da grandes beneficios al paciente. Al parecer este tratamiento trata de aprovechar las propiedades curativas naturales de la sangre para reparar el cartílago dañado, los tendones, ligamentos, músculos, o incluso, hueso. No es de extrañar que Chelo postee este tipo de imágenes, así lo demuestra que haya compartido imágenes cuando va al dentista o incluso a ponerse la vacuna, un modo de acercar a sus seguidores a su día a día.

Si bien es cierto que Chelo está contenta y sobre todo ansiosa de ver los beneficios de este innovador tratamiento, no está pasando por un buen momento. Fuera de la salud, Chelo García Cortés explicó hace algunos días en ‘Sálvame’ que se cuestionara su economía le parecía bochornoso. Para ella no fue fácil que el resto de sus compañeros opinaran si era derrochadora o no o si se ajustaba el cinturón como debía, por lo que pidió frenar la situación. «Me da vergüenza», dijo Chelo en directo en el programa vespertino. Sí agradeció en cambio que algunos como Kiko Matamoros se sintieran comprensivos con ella, pues afrontar su deuda con Hacienda no le está resultando fácil. «No estoy cómoda. Hay mucha gente peor que yo. Quiero agradecer públicamente a Kiko porque es de los pocos que ha entendido el tema. Cuando me fui a ‘Supervivientes’ lo que yo gané no lo cobré, pero hay que tributar por lo que cobras», dijo Chelo. En esta y otras batallas siempre tiene a su lado a Marta Roca, quien trata de apoyarla y ayudarla a librar parte de las guerras que tiene.