Chelo García Cortés está reviviendo el calvario que sufrió tras su aparatoso accidente que le dejó con la pierna maltrecha y obligándola a pasar por quirófano. Después padeció la misma suerte al romperse el radio del brazo izquierdo en directo desde la pasarela de la ‘Sálvame Fashion Week’. Ahora, este problema no lo sufre en sus propias carnes, pero le duele igual o incluso más, porque la que está ahora convaleciente es su mujer, Marta Roca, tras haberse caído en casa que, como dice la colaboradora: “Fue un accidente tonto en casa”, aunque ahora su mujer debe ayudarse al andar de unas muletas, que se convertirán en sus fieles compañeras de viaje este caluroso verano.

Vídeo: Europa Press

Ahora, tal y como reconoce Chelo García Cortés, les toca recuperarse juntas de sus respectivas caídas y de las fatales consecuencias derivadas: “A mí me tocó el día 26 trabajando y a ella en casa, pero fue hace tiempo, hace mucho tiempo. Nos estamos recuperando ya, esto, estamos más cerca de la recuperación que del accidente”, trata de ser positiva la colaboradora de ‘Sálvame’, que además de tener que hacer frente a estas complicaciones de salud, también se ha encontrado con nuevos rumores que ponen el foco mediático sobre su situación económica.

Chelo García Cortés niega estar atravesando un mal momento económico, aunque desde que sufriese su caída en directo no ha podido regresar a su plató para continuar trabajando. Aun así, ya está deseando recuperar la salud perdida y retomar su rutina: “Ojalá me pueda reincorporar pronto. El día 26 me bajo a Madrid al médico y espero que me dé el alta. No lo sé”, detalla con esperanzas de poder regresar a la actividad, desconectar de tantos problemas médicos y poder disfrutar de unas merecidas vacaciones sin tener que estar pendiente de cuidar su brazo o la pierna maltrecha de su mujer.

Vea el vídeo para conocer cómo explica Chelo García Cortés cómo fue el accidente sufrido por Marta Roca y el duro proceso de recuperación de ambas. ¡Dale al play!