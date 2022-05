La muerte de José Luis Losa, concursante de ‘MasterChef’ 2016 y ganador de ‘Supervivientes’ 2017, ha conmocionado al mundo de la televisión. Muchos de sus compañeros y amigos aún no se pueden creer aún que su cuerpo fuese hallado sin vida el pasado sábado, tres meses después de la muerte de su mujer a causa de un infarto. Una de esas personas en Chelo García Cortés. La colaboradora de ‘Sálvame’ coincidió con la mujer del albaceteño en los platós de Telecinco. Allí forjó una gran amistad con ella y con el exconcursante.

«Hablaba con frecuencia con él. Su sufrimiento era inmenso… Estoy mal porque cuando murió Inma en el pasado mes de febrero fue un palo muy gordo. Yo a la que más conocía era a Inma. Yo coincidía con Inma todas las semanas en el mismo hotel porque ella venía a defender a José Luis y me había contado su vida junto a José Luis. Entonces yo a José Luis todavía no lo conocía. Luego entablé conversación y muchas llamadas con él. Antes de irme a ‘Supervivientes’ se había ofrecido a ayudarme con lo que yo necesitara», ha contado la periodista.

«José Luis estaba locamente enamorada de su mujer»

«Me he quedado muy mal porque sabía perfectamente que José Luis estaba hecho un cisco. Ellos se conocieron muy jovencitos. Cuando los vi juntos me di cuenta de que era una pareja que eran pura química los dos y la verdad es que me da mucha pena que José no haya podido superar la ausencia. de su querida Inma. Estaba locamente enamorado de su mujer. Lo habían pasado mal, tienen dos hijos maravillosos, pero el vacío en su alma… ha ocurrido lo que ha ocurrido», ha relatado.

Chelo García Cortés ha contado que la última vez que habló con él fue «hace como 20 días», coincidiendo con la visita de José Luis al plató de ‘Sálvame’. «El me mandó un Whatsapp para preguntarme si yo iba a estar y le dije que no. Me dio mucha pena cómo se emocionaba».

«Llega un momento en que no puedes serlo y tu corazón se parte»

La colaboradora nunca imaginó un desenlace tan triste para su amigo, al que echará mucho de menos: «Yo esperaba que iba a sacar fuerzas de donde no las tenía, pero no me imaginaba lo que pasó el sábado pasado. No me lo podía ni imaginar. Estaba demasiado triste. estaba pendiente de hacer lo que quería hacer, de estar con sus hijos.. Pero ya sabes lo que pasa. Puedes querer ser fuerte, pero llega un momento en que no puedes serlo y tu corazón se parte, que es lo que le ha pasado a José Luis».

Consciente del dolor al que deben hacer frente sus familiares, Chelo le ha enviado un cariñoso mensaje a los padres de José Luis. Ella, al igual que ellos, ha vivido el suicidio de un ser querido: «Solo les diría a Inma y a José Luis que no se hagan la pregunta que nos hacemos todos lo que nos hemos visto en estas circunstancias. No hay una respuesta. Ellos no son responsables. Hay un momento en la vida en que te fallan las fuerzas y no puedes continuar. Les diría que piensen en la suerte que tienen de haber vivido a su lado». Por último, recalcaba: «Era el ejemplo de una persona que no era mediática y que demostró que con fuerza y con coraje se puede ganar ‘Supervivientes».

