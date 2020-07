Chabelita Pantoja ha desvelado sus planes de boda con su actual pareja, Asraf Beno. A pesar de que todavía no tienen fecha, tiene muchos detalles en mente

Este pasado fin de semana, Chabelita Pantoja fue testigo del enlace de Aneth y su ya marido Guillermo. Dicen que de una boda sale otra boda. ¿Estará planeando la hija de Isabel Pantoja dar el ‘sí, quiero’ a Asraf Beno? Pues las pistas parecen indicar que la pareja tiene ya en mente dar este paso definitivo en su relación, aunque de momento no tienen ninguna fecha prevista para pasar por el altar. En la última publicación de su perfil, en la que ha compartido una imagen del día de la boda, ha escrito lo siguiente: «Algún día me tocará a mi💖». Algo a lo que Asraf quiso responder: «Espero que pronto», escribía en dicha publicación. Un intercambio de mensajes que ha hecho saltar las alarmas.

Chabelita Pantoja fue madrina en la boda de su gran amiga, Aneth

En dicha publicación, dedicada al enlace de Aneth y Guillermo ha querido mandar unas bonitas palabras a la pareja: «Dama de honor en la boda de una de mis mejores amigas.

Hemos estado siempre ahí, las dos. Cogiendo aviones cuando nos necesitábamos aunque estuviésemos a doce horas y muchas locuras solo por estar la una con la otra tanto para los momentos buenos como para apoyarnos en los no tan buenos. Ahora que estas tan cerca no podía faltar a tu boda. Os deseo toda la felicidad del mundo», escribía Chabelita Pantoja en dicha publicación.

Ahora que han saltado las alarmas de la posible boda entre Chabelita y Asraf es la propia hija de Isabel Pantoja quien revela nuevos detalles de cómo será su gran día. A pesar de que todavía no tienen fecha para el gran día, sí que ya han hablado de cómo quieren que sea su enlace. Chabelita ha querido hablar en ‘El programa del verano’, programa en el que colabora habitualmente, algunos de estos detalles y que piensa la tonadillera de que se den el ‘sí, quiero’.

La hija de Isabel Pantoja quiere dar el paso para dar el ‘sí, quiero’

La hija de la artista no ha escondido su emoción de pasar por el altar y le ha pedido a Asraf que hinque rodilla para pedirle matrimonio como manda la tradición. Además, ha querido confesar que «os invitaría a todos», refiriéndose a los compañeros de profesión, que estarían entre la larga lista de invitados que tendrían Chabelita y Asraf en su enlace. «Mi boda seguramente sería en Marruecos», asegura la colaboradora de televisión sobre la ubicación del enlace. «Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», apuntaba la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida.

«A mí me gustaría hacer las cosas lentas. Primero me caso, luego tengo otro hijo», ha asegurado Chabelita en su entrevista en el mencionado programa. La joven ha hecho hincapié que se quiere casar en Marruecos, nada de Cantora. «Me casaré probablemente en Marrakech, así que id preparando todos las maletas porque os espera un viaje», confiesa. También ha desvelado qué opina su madre, Isabel Pantoja, de sus planes de boda: «Cuando le enseñé las fotos de la boda de Aneth ella me decía «así estarás tú, guapísima, que ganas tengo de que llegue» Han cambiado muchas las cosas. Cuando en este caso mi madre me ve bien y ve que la pareja con la que está te trata bien, que al fin y al cabo tienes una estabilidad, está contenta».

Asraf Beno también ha hablado de boda con Chabelita

No es la primera vez que Asraf o Chabelita hablan de sus futuros planes de boda. Durante el confinamiento, él hizo un directo a través de Instagram donde respondía a la pregunta de sus seguidores, quienes querían conocer si se iba a casar con la hija de Isabel Pantoja. Uno de esos seguidores le han preguntado directamente por su boda con la hija de Isabel Pantoja, a lo que él ha respondido: «¿Qué si nos casamos? ¡Obviamente!». No se lo ha pensado dos veces antes de responder a esta pregunta que parece que tenía bastante clara incluso antes de leerla en su muro de comentarios.

Después de esta pregunta por parte de sus seguidores, se ha dirigido a Chabelita, que aunque no estaba en pantalla se encontraba en casa jugando con su hijo Albertito, el niño que tiene en común con Alberto Isla. Asraf le ha preguntado cuándo y dónde será el enlace, a lo que ella sin dudarlo tampoco ni un momento ha respondido lo siguiente: «A ver, cuando Alberto quiera ser el padrino«, ha dicho también sin pensarlo dos veces. Parece que incluso la pareja tiene claro que será el pequeño Albertito el padrino de su boda, que reuniría a todo el clan Pantoja después de las idas y venidas familiares a las que se han enfrentado durante los últimos años.