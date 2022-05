Este sábado, Chabelita Pantoja ha vivido una de sus noches más duras y emocionantes después de protagonizar un emotivo reencuentro con María del Monte después de haber estado más de siete años sin verse. En su charla más sincera en el ‘Deluxe‘, la hija de Isabel Pantoja ha hablado largo y tendido de todos los frentes que tiene abiertos en relación a su familia. A corazón abierto, la joven dejaba desencajados a todos después de reconocer que se enteró que era adoptada porque sus amigos del colegio se lo dijeron. Es aquí cuando no ha dudado en pronunciarse sobre los motivos por los que no quiere conocer a su madre biológica.

Chabelita Pantoja no es ajena a las declaraciones que ha dado su madre biológica en medios. Las últimas fueron el pasado mes de enero y en ellas gritaba a los cuatro vientos las ganas que tenía de conocer a su hija. Sin embargo, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ prefiere mantenerse cauta y más aún cuando se acuerda de cómo reaccionó su madre cuando se enteró que Roxana Luque (madre biológica de Chabelita) había roto su silencio. «Me llamó desde la cárcel cuando se enteró de que había concedido una entrevista«, comentaba.

Por ello, Chabelita Pantoja no ha querido dar el paso de conocer a su madre biológica. «No he hablado mucho en profundidad sobre este tema con mi madre. No sé si le fastidió, pero sí que me llamó preocupada desde la cárcel. Pienso que no debo hacerlo (conocerla) porque es mi madre, siento que la estoy traicionando si le voy a conocer. Y tampoco es que salga, si te digo la verdad», reconocía la joven. Estas palabras no son las primeras que la hija de Isabel Pantoja pronuncia en referencia a su madre biológica. Hace unos meses, durante su paso por ‘La casa fuerte’ ya admitió que no quiso saber nada de ella por cómo hizo las cosas a la hora de intentar ponerse en contacto con ella.

«No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho ‘quiero hablar con mi hija’, ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: ‘Gracias por la hija que tengo‘. El problema fue cómo lo hizo», llegó a contar.

El sueño de Roxana Luque, madre biológica de Chabelita Pantoja

A principios del pasado mes de enero, Roxana Luque concedía una entrevista a un canal de YouTube y confesaba que lo que más anhela en la vida es reencontrarse con Chabelita Pantoja y abrazarla de nuevo. «Lo que más deseo en el mundo, te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día. Sí te digo que no pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo», explica haciendo referencia a la joven, aunque sin mencionarla.

