¡Bombazo en televisión! Chabelita Pantoja, que es una colaboradora habitual de ‘El programa de AR’, ha sido fichada por ‘Ya son las ocho’. A partir del próximo miércoles se sentará en el plató de televisión junto a su plantel de conocidas colaboradoras de televisión como Gloria Camila Ortega o Alexia Rivas, entre otros. Aunque su esperado debut será en los próximos días, ya ha entrado a través de videollamada al programa donde se ha enterado, en directo, del último movimiento inmobiliario de su madre. Además, también ha respondido a las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, con una fuerte advertencia.

Chabelita Pantoja responde a las últimas declaraciones de su hermano

Este miércoles anunciaban la incorporación de Chabelita Pantoja a su plantel de colaboradores. Precisamente el mismo día que se desvelaba que Isabel Pantoja había vendido su ático de Fuengirola. La joven ha asegurado que se había enterado de la noticia por la prensa. «Supongo que es verdad, si es para algo bueno me alegro de que se haya vendido porque mi madre tenía pensado vender alguna de sus propiedades. Pensé en un momento de vivir allí pero finalmente no se dio la opción. Ella siempre me ha dado las llaves y yo he podido ir de vez en cuando, vacacionalmente», ha desvelado la joven.

Durante su intervención, Alexia Rivas también ha querido conocer su opinión sobre las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera: «A él le viene bien igualmente, la venta del piso es algo bueno para mi madre, él te aseguro que no le va a llamar para preguntarse si se ha vendido«, ha comenzado diciendo. «Él está en una postura de que no quiere hacer las paces y lanza mensajes que pueden llegar a doler. No sé hasta donde quiere llegar. Espero que no se arrepienta cuando sea demasiado tarde», ha explicado.

Kiko Rivera estalló contra Chabelita defendiendo a su mujer y sus hijos

Fue este lunes cuando el DJ. estalló en sus redes sociales contra Chabelita. «Tú, tú ,tú y mil millones de veces tu @irenerova24. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos!✌🏻 Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!», ha escrito Kiko Rivera como defensa a su mujer, Irene Rosales, que ha sido protagonista del último conflicto familiar.

Es un mensaje claro de defensa para su mujer. A pesar de las diferencias, Kiko deja claro que ante todo está su mujer y le manda una pulla a su hermana haciéndole saber que lo dejen tranquilos y que sabe quiénes son los que forman su familia. Esto deja de lado no solo a ella, también a su madre, Isabel Pantoja, con la que no termina de arreglar los conflictos que tenían abiertos.