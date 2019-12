La historia de amor de Chabelita Pantoja y Asraf Beno no han sido fácil. Desde el mismo momento en el que anunciaron que estaban juntos, se enfrentaron a las primeras voces que apuntaban a que lo suyo no duraría. Desde entonces ha pasado casi un año en el que no solo han dejado claro que se quieren, sino que lo suyo es de lo más serio y formal.

El modelo acaba de conceder una entrevista en ‘Outdoor’, de Telecinco, donde ha vuelto a demostrar que sus planes con Chabelita van más allá de lo que muchos podrían imaginarse o esperarse. En estos casi doce meses de noviazgo, el modelo y la colaboradora televisiva se han tenido que enfrentar a muchas críticas que, según ha confesado Asraf, han preferido obviar.

¿Visitará la cigüeña a Chabelita y Asraf este 2020?

«Les diría que aquí estoy, que llevo casi un año con Isa, los hechos son más que las palabras. Muchos decían que no íbamos a llegar a nada y mucha gente decía que era interés y nada de eso. Isa y yo estamos muy felices y contentos«, dice a todos esos que critican su relación.

Tan en serio van que no le tiembla la voz al asegurar que le gustaría casarse con ella.«Sí, yo la quiero mucho y por qué no. Yo la quiero muchísimo», cuenta sobre una posible boda que, de producirse, se convertiría en uno de los grandes eventos del año ya que reuniría a muchos famosos, entre ellos a la madre de la novia, Isabel Pantoja.

Pero Asraf no se queda ahí y es que, además de mostrar su intención de darse el ‘sí, quiero’ con la ex de ‘Supervivientes’, también apunta que le gustaría formar una familia con ella. «Lo de ser papás viene solo, pero sí, me encantaría ser papá junto a ella. A mí me encantan los niños. Me flipan. A Albertito es que no lo suelto, estamos jugando todo el rato, haciendo cosas de Lego, dibujando, pintando… ¡Es muy entretenido tener un niño!», afirma. ¿Visitará la cigüeña a Chabelita Pantoja y Asraf Beno en 2020?