Belén Esteban ha relatado la cena que ambas tuvieron hace algún tiempo, un encuentro que les sirvió para pedirse disculpas.

Belén Esteban no ha tenido reparo en pedir perdón en más de una ocasión a Rocío Carrasco. A pesar de que antes de emitirse la docuserie la de San Blas se había mostrado crítica con ella, una vez descubrió su testimonio, se puso de su parte y la apoyó en cada una de sus decisiones. Una disculpa que, según ha relatado ella misma, no solo se ha producido ante las cámaras, sino también lejos de ellas. Belén no se siente bien por haber defendido a Rocío Flores y Antonio David en más de una ocasión y así se lo hizo saber en privado en un encuentro que ambas tuvieron hace algún tiempo. Tuvo lugar durante la emisión de ‘Rocío. contar la verdad para seguir viva’ y ha sido ahora cuando ambas han dado detalles del mismo.

«Yo cené una noche contigo. Estaba aún la docuserie. Yo en ‘Sálvame’ no lo conté, solo se lo conté a los más cercanos, a Jorge Javier Vázquez, a Patiño, a Antonio Rossi, a Gema López… Yo voy a cenar con quien quiero. Yo te pedí perdón en la tele y personalmente. Es verdad que me creo tu historia, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero yo mando en mí, no como tu actúes, es tu vida», ha comentado la de San Blas. Rocío y ella acercaron posturas entonces y dejaron a un lado todo lo dicho hasta ahora para hacer borrón y cuenta nueva entre ellas. Cabe recordar que incluso se enfrentaron en los juzgados después de que Rocío la denunciara por revelación de secretos, guerra que quizás ya forme parte del pasado.

«A mí me da igual lo que diga la gente. A mí me contaron una historia que no era y ella a mí personalmente no, pero en la docuserie se demostró con papeles que llevaba razón. Entonces yo veo que no podía seguir apoyando lo que estaba apoyando», ha dicho Belén. Después de escuchar las dos versiones, Belén Esteban pudo sopesar y decantarse por una de las partes. A pesar de que en su día apoyó a Rocío Flores cuando ambas coincidieron en el plató de ‘GH VIP’, tras escuchar a Rociito ha justificado sus palabras en televisión. «Yo con Rocío Flores coincidí en Telecinco y le dije lo que pensaba y ella me dijo lo que pensaba. A Antonio David le llamé, me dio una serie de explicaciones que no entendí y no he vuelto a saber nada», ha añadido.