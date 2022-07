Paloma Cuevas y Luis Miguel podrían mantener una relación sentimental. Así lo aseguraba a comienzos de esta semana un periodista de Miami, quien aseguraba que ambos estaban alojados en un hotel de Madrid “viviendo un romance en secreto”. Hasta ahora no había más detalles al respeto. Paloma Cuevas ha decidido dar la callada por respuesta y no ha querido atender a las llamadas de los medios. Ni tampoco las de su jefa de prensa, que no sabía qué decir a los periodistas que la han llamado para confirmar o desmentir esta información.

Pero ahora parece que todo va cogiendo forma. Si en un primer momento se podía poner en duda la información emitida desde Miami, ahora resulta que es cierto que Luis Miguel se encuentra en Madrid y que se ha visto con Paloma Cuevas. Según ha publicado la revista ‘Hola’, la exmujer de Enrique Ponce y el cantante mexicano estuvieron cenando este martes por la noche en el restaurante de un hotel.

Ahora se especula con que este encuentro sirvió para que alguien les viera e hiciera saltar las alarmas y llevar al periodista de Miami a decir que ambos estaban alojados en ese hotel y dar por hecho que existe un romance entre ellos. Pero no podría ser así puesto que esta información se ofrece el lunes por la noche, 24 horas antes de que se les viera cenando en el restaurante del hotel. Por tanto, la información que manejaba ese periodista de que ambos estaban pasando unos días en Madrid y se encontraban alojados en un hotel de lujo de la capital nada tiene que ver con esta cena del martes por la noche.

Lo importante es que ahora se confirmar que, efectivamente, Paloma Cuevas y Luis Miguel han estado pasando unos días juntos en la capital de España, que hasta ahora no estaba claro. Hay que recordar que Paloma Cuevas y Luis Miguel mantiene una relación de amistad desde hace años. El cantante era uno de los amigos del otrora matrimonio Ponce Cuevas. Ella insiste a su entorno en que no tiene ganas para el amor y que sus encuentros se sucederán en el tiempo, ya que son amigos y hacen por coincidir.

Paloma Cuevas y Luis Miguel actualmente están solteros y han estado presentes en momentos importantes para el otro. Por ello, no dudan en verse cuando uno de los dos visita el país natal del otro, tal y como ha sucedido ahora. El periodista de Miami que dio la noticia y dejó caer un posible romance entre ellos, habló sobre la hoja de ruta del cantante en España. Llevaba varios días en Madrid y fue directo a un hotel no al alcance de todos los bolsillos, donde, según él, se refugiaron de miradas indiscretas. Aunque, como decimos, parece ser que este no ha sido su único encuentro en los últimos meses. Miami ha sido otro lugar donde se han visto, ya que Paloma tuvo que viajar por diferentes compromisos profesionales.