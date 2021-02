The Weeknd ha arrasado en el intermedio de la Super Bowl 2021 con una actuación de 14 minutos que ha costado 7 millones de euros. Y los ha merecido. Vea el vídeo

The Weeknd no ha defraudado a sus fans y es que su actuación estelar en el intermedio de la Super Bowl 2021 ha sido todo un éxito. La crítica coincide en concederle el sobresaliente al cantante, que este domingo amenizó el parón de la 55 edición del evento deportivo más visto del año en todo el mundo. Un espacio en el que los spots publicitarios se cifran en millones y el concierto se reserva al artista más puntero del momento. Este año el afortunado ha sido The Weeknd que, pese a los rumores, no contó con la colaboración de Rosalía para cantar el tema que han lanzado juntos, ‘Blinding lights’, que decidió cantar solo sin la española.

Las luces del Raymond James Stadium en Tampa, Florida, se fundieron en negro para anunciar que el pri9mer tiempo del encuentro había terminado y daba comienzo el gran espectáculo que tenía organizado The Weeknd para el intermedio. El artista apareció descendiendo desde un lujoso coche, para dar comienzo a una espectacular actuación de 14 minutos donde cantó sus grandes temas e hizo bailar al estadio al completo, así como a los millones de telespectadores que vivieron el show desde sus casas.

Para que se hagan una idea de lo espectacular que fue la actuación de The Weeknd en el intermedio de la Super Bowl 2021, el cantante se ha gastado 7 millones de euros para una actuación de 14 minutos. Aprovechar bien el montante para tan reducido tiempo supone hacer acopio de ingentes cantidades de fuegos artificiales, de luces, de equipo electrónico y demás detalles con los que ofrecer el mayor concierto que ha dado en tiempo récord. Vea el vídeo y comprenderás que los 7 millones de euros han sido bien aprovechados.