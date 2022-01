Taylor Swift está camino de las dos décadas en la industria musical. En 2006 lanzó su primer álbum autotitulado, que fue todo un éxito en ventas y que marcaría el inicio de una carrera indudablemente próspera. Su estilo country-pop y sus melodías cautivaron a millones de fans, y muchos de ellos la siguen desde que estaba dentro de la casa Disney. La han visto crecer y madurar su estilo, pero siempre manteniendo sus raíces y su esencia en todos y cada uno de sus discos.

La cantante ha puesto todo su esfuerzo en labrarse un hueco en el difícil mundo de la música a lo largo de todos estos años. Es por esto que no deja que nadie pisotee su trabajo y lo menosprecie. Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que se haya enfadado tanto ante las últimas declaraciones del cantante de Blur, Damon Albarn.

Albarn, en una entrevista con Los Ángeles Times, fue preguntado por su opinión sobre los artistas actuales más famosos. Aunque el cantante alabó el trabajo de músicos como Billie Eilish (cuyas canciones dijo que son excepcionales), no hizo lo mismo con otros artistas como Taylor Swift. Llegó incluso a acusar a la de Pensilvania de no escribir sus propias canciones.

«Sé lo que es coescribir, y es algo muy diferente a escribir. No odio a nadie, simplemente estoy diciendo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. Eso no significa que el resultado no pueda ser maravilloso… Supongo que soy más tradicional en ese sentido», decía el cantante de Blur al periódico.

Taylor Swift, muy enfadada

Swift, al ver estas declaraciones, no pudo evitar responder y defenderse. «Era una gran admiradora tuya hasta que he visto esto. Escribo TODAS mis canciones. Tu opinión es falsa y MUY dañina. No tienen porqué gustarte mis canciones, pero es lamentable que intentes desacreditar mis composiciones», escribía la cantante muy indignada en Twitter, mencionando a Damon Albarn. Además, para terminar de echarle leña al fuego, escribió: «Posdata: He escrito este tuit yo sola, por si te lo estabas preguntando».

Apenas una hora después, llegaba la respuesta de Albarn. «Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición y tristemente fue reducida al clickbait. Te pido disculpas. Lo último que querría sería desacreditar tus composiciones. Espero que lo entiendas», se defendió y disculpó el vocalista.

Defendida por todos

La realidad detrás de todo esto es que Taylor Swift no solo compone las letras y la melodía de todas sus canciones, sino que también ha colaborado y ha compuesto canciones para otros artistas.

Sus fans, que son conocedores de esto, no tardaron en defenderla cuando vieron la conversación entre ambos cantantes en Twitter. La mayoría de ellos aclararon que Swift escribe sus propias canciones desde que tenía 19 años, cuando publicó su álbum Speak Now en el año 2010. Sus admiradores se quejaron de que la cantante no llevaba toda una carrera trabajando para crear su música para que ahora alguien la acusara de no hacerlo.

Quien tampoco ha dudado en adentrarse en la polémica para defender a la cantante ha sido su propio productor, Jack Antonoff. «Nunca he conocido a Damon Albarn y él nunca ha estado en mi estudio pero parece que sabe más que todos nosotros sobre todas las canciones que Taylor escribe y lanza», comenzaba a escribir el productor. «Si estabas ahí, vale, adelante. Si no… ¿quizás deberías callarte?«, concluía Antonoff, claramente enfadado con que se desprestigiase así a Taylor.

Reeditando su carrera

Hace unos pocos años, la cantante country tuvo una disputa con el que era su ejecutivo, Scooter Braun. Discutieron sobre el control de sus grabaciones y rompieron su relación. Desde entonces, la cantante se encuentra en proceso de volver a grabar sus primeros seis álbumes de estudio, que son los que grabó con él. De este modo, en las plataformas podemos encontrar los álbumes dos veces, pero uno con el paréntesis «(Taylor’s Version)» («Versión de Taylor»).

Esto es sin duda una muestra de que la cantante se preocupa en que su trabajo quede impecable y tal y como le gusta a ella. Quienes la rodean aseguran que es muy autoexigente, y eso se ve reflejado en la calidad de su música. Pero, como en casi todos los sitios por desgracia, en la industria musical también existen muchas rivalidades.