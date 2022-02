Sienna Miller lleva unos días en el punto de mira.

La actriz salió con el actor Oli Green para disfrutar de una divertida noche viendo un partido de la NBA el pasado miércoles. Los rumores de romance entre los dos actores han subido como la espuma, justo unos días después de que ella fuera pillada besándose con su ¿amiga? Cara Delevingne en el Temple Bar de Nueva York.

La actriz de Black Mass, de 40 años, y Oli Green, de 25, fueron fotografiados cuando salieron del Madison Square Garden de Manhattan tras asistir a un partido de los New York Knicks contra los Memphis Grizzlies.

Miller vestía un conjunto de blazer y pantalón gris, combinados con una camiseta blanca, unos botines marrones y un bolso azul bebé. A su lado, Green también llevaba una blazer y un pantalón a juego, pero de color negro. Debajo llevaba varias camisas, una de color gris y otra azulada, a sus pies unos zapatos marrones. Su cuello lo rodeaba una bufanda gris, y su brazo rodeaba la espalda de Sienna.

El viernes con Delevingne, el miércoles con Green

Si la cita de Green y Miller ha llamado la atención de los medios, ha sido porque justo cinco días antes ella había sido vista besándose con la que describe como su mejor amiga, la modelo Cara Delevingne, en el Temple Bar de Nueva York.

Esa noche las chicas compartieron un rato de diversión con unos cuantos amigos en común. Y no solo se besaron entre ellas, sino que Miller también besó a otro amigo que estaba en la mesa, según fuentes que confirman que estuvieron allí y presenciaron los hechos.

Muchos podrían pensar que fueron unos besos sin importancia, entre amigas, pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. Ya en el año 2013, hace casi una década, Delevingne publicó en su cuenta personal de Instagram una foto besándose con Sienna en la gala Met.

Miller ha tenido numerosas relaciones sentimentales a lo largo de su vida, todas con hombres. Hace poco se le vinculó con el empresario Archie Keswick, y años atrás se la pudo ver con el actor de Hollywood Jude Law, con el editor literario Lucas Zwirner y con el actor Tom Sturridge, con quien tuvo a su hija Marlowe. Y ahora, a la espera de que aclaren los rumores (cosa que todavía no han hecho, por más que les han preguntado los paparazzis), parece que su nueva conquista es el joven Green.

Cara, por su parte, tampoco se queda atrás. La modelo ha salido con personajes populares como Miley Cyrus, Michelle Rodriguez, St. Vincent, Paris Jackson, Ashley Benson y Jaden Smith.

¿Y quién es él?

Desde que aparecieron juntos en el partido de los Knicks, todo el mundo se pregunta quién es el chico que acompañaba a Sienna Miller, el que la cogía de la mano y rodeaba sus hombros con sus brazos.

Oli Green es un modelo que, en los últimos años, ha desarrollado su carrera únicamente en el mundo de la actuación. De hecho, es por sus papeles por lo que principalmente se le conoce.

Como modelo, hemos podido verlo en las campañas publicitarias de marcas tan importantes como Burberry, junto con otras famosas como Suki Waterhouse o, curiosamente, Cara Delevingne.

En 2019, cuando tenía 22 años, Green apareció con la modelo Kaia Gerber en el videoclip de «Burnout», canción de John Eatherly.

Aunque son pocos los años que lleva en la industria del cine, ya ha cosechado algunos papeles importantes. Debutó en televisión en el año 2020, según el portal de cine IMDb, protagonizando una famosa telenovela en Estados Unidos, The Bold and the Beautiful.

El año pasado, en 2021, también apareció en televisión, ya que formó parte del elenco de The Mosquito Coast, de Apple TV.

¿Qué creen los fans?

Lo que la mayoría de los seguidores de Delevingne y Miller se están preguntando en relación a los últimos acontecimientos, es si las chicas mantenían una relación o no. Los besos que ambas compartieron el pasado viernes han levantado sospechas de que podían ser algo más que amigas, y a los fans de la posible relación los han alegrado solo con esa posibilidad.

Sin embargo, que la actriz haya aparecido con Oli Green en una actitud acaramelada tras el partido de baloncesto, ha descartado todas esas teorías que los fans tenían. Todo apunta a que Delevingne y Miller solo son amigas, y ésta última está viviendo un momento especial en su vida con un nuevo amor: el joven actor Oli Green.