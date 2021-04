La cantante le ha lanzado una petición al presidente del Gobierno de España y su tuit ha generado un sinfín de memes.

A lo largo de los últimos meses, a raíz de la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia, hemos sido testigos de historias surrealistas que han surgido a través de las redes sociales y que difícilmente podremos borrar de la retina. Este fin de semana, los usurarios de Twitter se han llevado una sorpresa después de que Selena Gómez le pusiera un tuit a Pedro Sánchez para pedirle ayuda para acabar con el coronavirus.

En concreto, la cantante ha hecho referencia a un evento benéfico que tanto ella, como Jennifer López, están uniendo sus voces para conseguir apoyos para la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus para aquellos países que no pueden acceder directamente a ellas. Así, en su tuit, la exestrella Disney pedía ayuda al presidente del Gobierno de España para «acabar con la pandemia en todo el mundo».

«¿Estaría de acuerdo en donar dinero o dosis para ayudar al acceso de la vacuna para todos?», preguntaba la protagonista de «Montecarlo». A las pocas horas, Pedro Sánchez respondía a la petición de la cantante y aseguraba que España era «el primer país en apoyar la campaña a través de la donación de 7,5 millones de dosis de vacunas que irán para Latinoamérica y el Caribe. Solo juntos haremos que ocurra».

Unos mensaje de los más virales que los usuarios de la mencionada red social no dudaron en equiparar a la petición de ayuda que lanzó Miley Cyrus a Pedro Sánchez hace unos meses. «España, vosotros os unisteis a la solidaridad del ‘Black Lives Matter’ (‘Las vidas negras importan’) junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir luchando contra la COVID-19 y su desproporcionado impacto en las comunidades marginadas, especialmente entre la gente de color. Por favor, únanse @sanchezcastejon», le escribía la protagonista de ‘Hannah Montana’ al líder del PSOE en junior de 2020.

Pedro Sánchez contestaba a la estrella del pop estadounidense: «España es uno de los países líderes en llevar a cabo iniciativas como el ‘ACT-Accelerato’, que busca lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la COVID-19. Miley, tenemos un fuerte compromiso. Solo la unidad y la respuesta multilateral es el único camino que se debe seguir para no dejar que nadie se quede atrás».

La petición de Selena Gómez a Pedro Sánchez provoca un sinfín de memes

A los pocos minutos de que Selena Gómez publicara su tuit, este comenzó a correr como la pólvora provocando un sinfín de memes en los que se resaltaba cómo se habría tomado Miley Cyrus el tuit. “Icónica Selena Gomez haciendo que presidentes donen vacunas y dinero para así que más de 145 sean vacunados, la única reina por siempre y para siempre”, «Primero Miley Cyrus y ahora Selena que es esta simulación», «Pobre Miley», «La simulación es real», «Miley, hay más imágenes para ti«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. Junto a ellos, los usuarios han tirado de imaginación y se han imaginado un encuentro entre las dos exestrellas disney como el que Belén Esteban y Olvido Hormigos tuvieron en el confesionario durante su paso por ‘GH VIP’.

Selena Gómez, centrada en sus nuevos proyectos

El pasado verano, Selena Gómez provocó la alarma en todos sus seguidores a raíz de su continuo silencio en redes sociales. A las pocas semanas, la que fuera protagonista de ‘Los Magos de Waverly Place’ emitía un comunicado y aclaraba que se encontraba bien pero quería desconectar porque estaba centrada en sus nuevos proyectos. «Lo que ha ocurrido es que a principios de este año, con lo que estaba pasando en todo el mundo, sentí que no era muy apropiado publicar cosas que fueran demasiado alegres o dignas de celebración. Asimilar todo lo que está pasando ha sido muy duro para mí y por eso me he querido tomar un tiempo para aprender y entender acerca de lo que está pasando. Es mi única prioridad», decía entonces. Ahora, la cantante está centrada en su nuevo proyecto musical, así como en la grabación de una serie de Hulu que protagonizará junto a Steve Martin y Martin Short.