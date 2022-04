El polémico guantazo de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 no va a caer en saco roto. Este fin de semana, la Academia de Hollywood ha tomado la decisión de sancionar al actor vetándolo durante diez años de todos los eventos que organicen. Es decir, una década sin pisar la ceremonia de la gran fiesta del cine. La reacción del que fuera protagonista de ‘El príncipe de Bel Air’ no se ha hecho de esperar.

«La Junta ha tomado la decisión de que, durante un periodo de diez años desde el 8 de abril de 2022, Smith no tenga permiso para asistir a ningún evento o programa de la Academia, ya sea en persona o de forma virtual, incluyendo a los premios de la Academia», reza el comunicado hecho público por el presidente y la consejera delegada del mismo. ¿Qué significa esto? Will Smith no podrá votar por no ser miembro de la Academia, pero sí estar nominado por su participación en películas.

Después del desagradable episodio, el actor tomó la decisión de renunciar a ser miembro de la Academia y después comenzó la especulación acerca de que se le retirara la estatuilla. Finalmente, el actor no podrá volver a pisar los Oscar hasta 2032. El marido de Jada Pinkett Smith ha reaccionado a la decisión y ha aceptado sin poner pegas. «Acepto y respeto«, indica a través de un comunicado.

Will Smith no ha sido el único académico al que la Academia ha impuesto un veto. En toda su historia, 94 años, se ha expulsado a tan solo cinco miembros: Carmine Caridi (por piratear películas), Harvey Weinstein (por las acusaciones de agresión sexual que tenía en su contra), Bill Cosby (tras ser declarado culpable de agresión sexual), Roman Polanski (después de que se declarara culpable de tener relaciones sexuales ilegales con una menor en 1977) y Adam Kimmel (cuando se declaró culpable de violación en tercer grado).

Jada Pinkett se desmarca de su marido

Ya han pasado varios días desde el puñetazo que le propinó Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, aunque el tema sigue sobre la mesa. El matrimonio está siendo mirado con lupa y por ello ha salido a la palestra un antiguo vídeo, de octubre de 2018, en el que podemos ver a Jada Pinkett durante una charla familiar que nunca estuvo de acuerdo con casarse con el actor. «Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer. Lo único que sabía era que nunca quería estar casada. Recuerdo el rechazo a la idea de una boda, pero no de un matrimonio», se escucha decir a la actriz. «Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando», añadía Will Smith.

Desde que el actor ha ingresado en una clínica de rehabilitación, Jada Smith parece que se ha desmarcado de su marido. Según apunta una persona cercana a ‘Us Weekly’, la actriz cree que Will Smith «lo exageró todo» y ha lamentado que todo acabara con una pelea física sobre el escenario de los premios. «Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están muy de acuerdo en que la reacción de él fue de lo más exagerada», se puede leer. Esta persona cercana a Jada también deja claro que no necesita protección: «Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas«.

Por otro lado, la reacción de Chris Rock al momento también está en boca de todos. Muchos se preguntan el motivo por el que se quedó en el sitio y continuó con la gala como si no hubiera pasado nada (algo que provocó que se pensara en un primer momento que estuviera todo orquestado). Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El actor sufre un trastorno del aprendizaje no verbal por el que provoca poca expresividad facial y corporal ante situaciones nuevas o que no espera.

