Demi Lovato ha cerrado un capítulo de su vida después de cancelar su compromiso con Max Ehrich. La exestrella Disney ha tomado la decisión de comenzar una nueva etapa de su vida y lo ha hecho a lo grande: con un radical cambio de look que llega con una clara declaración de intenciones.

A pesar de que hace unos días la veíamos lucir una larga peluca rubia durante los Premios Choice Awards, la cantante ha revelado su nueva imagen. Demi Lovato ha cortado por lo sano y ha apostado por un corte a lo garçon, rapándose así la zona de la nunca. Atrás quedaron esas imágenes de su larga y clásica cabellera morena puesto que además del corte, la cantante ha optado por lucir un tono rubio con raíces naturales.

«He hecho algo», anunciaba la actriz al compartir la primera imagen en la que mostraba su nuevo look. Una nueva imagen que ha conquistado a todos sus seguidores y en especial a su estilista, quien ha dejado claro que este giro radical en la imagen de la cantante le va a permitir «convertirse en la dueña de su vida de una forma que nunca jamás imaginó«.

«Estás estupenda», «Te queda genial», «Un look muy guerrero», «Guapísima», «Te queda espectacular», son solo algunos de los miles de comentarios que se pueden leer. Con este cambio de look, la cantante hace pública su clara declaración de intenciones de comenzar una etapa de su vida que llega después de sacar nueva música y tras un duro confinamiento que acabó con la confirmación de su compromiso con su pareja. Sin embargo, se les acabó el amor de tanto usarlo y tan solo un mes después de anunciar la feliz noticia (con imágenes en las que Ehrich aparecía hincando la rodilla en la arena de la playa) se publicaba la noticia de su ruptura. Un final que no estuvo exento de polémica después de que el actor confirmara que se había enterado a través de los medios de comunicación.

El comienzo de una nueva era

A finales de septiembre, se hacía público que tras cinco meses de noviazgo, Max Ehrich y Demi Lovato ponían fin a su relación. Una noticia que la propia exestrella Disney confirmaba hace unos días tras actuar en los ‘People’s Choice Awards’. «Actué en los Grammy y canté el Himno Nacional en la Super Bowl. Luego apareció el coronavirus y todo se apagó. Hice lo que todos los demás hicieron y me puse en modo cuarentena. Me comprometí. Vi siete temporadas de ‘Pretty Little Liars’, di por acabado mi compromiso, fui a buscar extraterrestres al desierto… prácticamente lo mismo que todos los demás», decía entre bromas tras recoger un premio. Sin embargo, a su exprometido no le hizo gracia que utilizara la triste noticia de su ruptura para hacer una broma. «No está bien, deja de hablar de mi», escribía el actor a través de sus redes sociales mostrando así su indignación por lo ocurrido.

La que fuera estrella de Disney Channel y el actor de ‘The Pregnancy Pact’ pusieron fin a su compromiso y han decidido tomar caminos separados para centrarse así en sus respectivas carreras, tal y como desvelaba la revista ‘People’. En concreto, un amigo cercano a la ya expareja aseguraba que había sido una dura y difícil decisión para la cantante que ha vuelto a pasar por el mal trago de cancelar su compromiso. “Ellos se respetan y se amarán siempre”, revelaban.

Esta triste noticia llega tan solo dos meses después de que Erich le propusiera matrimonio a Demi Lovato en Malibú el pasado 22 de julio, tan solo tres meses después de comenzar a salir. En aquel momento, la cantante fue la encargada de hacer público su compromiso a través de unas imágenes en las que se apreciaba el bonito anillo que el actor había puesto en su dedo. “Sabía que te amaba desde el momento en el que te conocí. Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamaba su ‘pequeña compañera’, algo que podría sonar raro sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido, pero ahora cobra mucho más porque oficialmente voy a ser la compañera de otra persona», escribía.