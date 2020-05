El éxito de la cantante Norah Jones es más que palpable. La artista ha aprovechado el confinamiento para que vea la luz su último trabajo musical, pues según se ha publicado, será el próximo 12 de junio la fecha en la que está previsto que se lance su nuevo disco, ‘Pick Me Up Off the Floor’. La compositora ha añadido, además, algo muy especial: una canción llamada ‘Tryin to keep it together’. Aventura con la que está profundamente ilusionada, sin embargo, no es el único detalle por el que la también actriz estadounidense ha vuelto a ser noticia. Norah Jones tiene a la venta su mansión desde hace algunos meses y, aunque sabemos que su precio no es ni mucho menos accesible, hemos querido colarnos para conocer cómo es la casa de esta estrella del espectáculo.

Primero debes conocer cuál es su ubicación. La lujosa vivienda está situada en el distrito de Nueva York, Brooklyn y, a pesar de que se desconoce si su precio es o no negociable, lo cierto es que la cantante pide por esta casa ocho millones de dólares. Eso sí, cuenta con un perímetro más que suficiente. El interior de la residencia tiene casi 420 metros cuadrados, 130 metros cuadrados el patio interior y la terraza 27. Cifras que demuestran que es muy amplia y que tiene espacio de sobra en las cinco habitaciones que posee así como en los tres baños.

Por otro lado, Norah Jones también se vio cautivada por esta casa que ahora tiene a la venta por las zonas exteriores. Una piscina climatizada y una bañera de hidromasaje son solo dos de los lujos con los que contaba la artista, no obstante, parece que estos detalles no han bastado para que la cantante tomara la decisión de quedarse con esta casa que está decorada con tintes vintage. Tiene ladrillo, madera tratada, chimeneas y puertas francesas, lo que provoca que sea una vivienda con muchísima personalidad.

Aunque la verdadera guinda del pastel está en el tercer piso, donde está ubicada la suite principal. Una chimenea, un vestidor, un baño y una coqueta terraza son solo algunos de los ingredientes que convierten esta habitación en un lugar completamente idílico, aunque todavía no ha encontrado ningún comprador que se haya atrevido a dar el paso.

En esta vivienda Norah ha vivido momentos muy especiales. De hecho, ha compartido varias instantáneas desde allí, aunque eran pocas las veces en las que mostraba algunos de sus rincones más íntimos de esta propiedad. Parece que no ha tenido suerte en esta transacción, ya que al menos desde el mes de diciembre su hogar está en venta. ¿A favor? La vivienda está muy cuidada, tiene un estilo muy personal y cuenta con una luz envidiable, lo que sin duda da lugar a una casa muy atractiva.