Nicole Kidman, ¿borracha en los Premios Oscar?: las redes sociales sentencian

Tanto lo sucedido en la alfombra champagne de los Premios Oscar como durante la gala sigue dando que hablar. Ahora ha sido el turno de Nicole Kidman, actriz de Hollywood que, según algunos espectadores, podría ir "borracha" antes de la entrega de estatuillas. Su extraña actitud durante el photocall y los más que evidentes gestos de cariño con su marido Keith Urban han sembrado la duda, no siendo esta la primera vez que le sucede. De hecho, nos remontamos a los Globos de Oro de 2017 cuando la estadounidense copó titulares por el mismo motivo. Se dice que estaba excesivamente animada y que agitaba sus manos mientras hablaba o se tocaba el cabello de una forma llamativa, pero ¿qué hay de cierto? Numerosos comentarios en la red social del pajarito hablan de ello, de hecho, solo tuiteando su nombre se aprecia el sentir general. "Nicole Kidman borracha?", "Creo que está demasiado bebida" o "Ha bebido más de la cuenta" son solo un ejemplo del continuo goteo de mensajes que se pueden leer en la red.

La actriz de 55 años estaba excelente con su vestido, con el cual lució tipazo. Un diseño negro de Giorgi Armani que tenía una abertura lateral que dejaba ver las fantásticas piernas que tiene, pero que se ha visto eclipsado por su comportamiento durante los momentos previos a la gala. "Me parece que no estaba bien. Esa extraña pose" o "¿Nicole está bien? Pregunta seria...parece fuera de sí", dice otro. De este modo, se refleja que varios espectadores repararon en este detalle que, por cierto, ha llamado la atención de la prensa extranjera. Medios como 'Daily Mail' o 'The Sun' han tratado este asunto, dando voz así a la duda que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. "Los fans de los Oscar preocupados por Nicole Kidman tras su extraño comportamiento en la alfombra roja", escribe uno de ellos, mientras otro medio de fuera de nuestras fronteras hace hincapié en cómo ha corrido la voz en el universo 2.0 acerca de un posible estado de embriaguez.

Nicole Kidman ha preferido no entrar en polémicas y no ha aclarado si su fiesta empezó por adelantado. Tampoco si esta forma de actuar es propia de ella o del estado de felicidad que sentía en ese momento. Ella disfrutó al máximo y, sobre todo, estuvo con la mejor compañía que podía tener en ese momento. Se le pudo ver junto a su pareja tremendamente acaramelada, con quien mostró su lado más natural y con quien intercambió un apasionado beso que dejó boquiabierto a todo el mundo, pasión, según algunos desmedida y que se ha convertido también en objeto de todas las miradas.

Han sido muchos los que han permanecido pendientes de la ceremonia. Tanto es así que con los primeros datos analizados, se ha llegado a la conclusión de que los Premios Oscar de 2023 son los más vistos desde la pandemia. Han logrado que 18,7 millones de espectadores en Estados Unidos estén pendientes de la gala, lo que se traduce en que alcanzaron 2 millones más que el pasado año. Numerosas anécdotas y varios zascas de Jimmy Kimmel a Will Smith parece que han logrado lo esperado. ¿Seguirá dando que hablar esta polémica en los próximos días? Solo el tiempo lo dirá.

