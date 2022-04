Ocho meses después de que comenzaran su noviazgo, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, daba un paso más allá en su relación y le pedía matrimonio a Nicola Peltz. Una pedida que estuvo en boca de todos y que con motivo de la pandemia dejó en el aire la que iba a ser la boda del momento. Dos años después de que el joven hincara la rodilla, ambos están ultimando todos los detalles para pasar por el altar. Aunque antes, han firmado un millonario acuerdo prematrimonial.

Faltan muy pocos días para la esperada boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz, pero antes de darse el «sí, quiero» la pareja ha tenido que solventar una de sus últimas preparaciones de cara a su enlace. Tal y como ha publicado el ‘Daily Mail’, el hijo del futbolista ha tenido que firmar (junto a sus padres) un acuerdo prematrimonial de tres millones de libras antes de la gran boda (que tendrá lugar el 9 de abril). Un movimiento que está motivado por la riqueza de ambas familias. «La fortuna de 380 millones de libras de los padres de Brooklyn, David y Victoria, se ve empequeñecida por la riqueza estimada de 1.300 millones de libras esterlinas del padre de la actriz».

Esta noticia llega en medio de los preparativos para la ceremonia y la fiesta estipulada en tres millones de libras que tendrá lugar el próximo sábado en la mansión de la familia Peltz en Palm Beach, Florida. Será un acontecimiento único al que acudirán un sinfín de rostros conocidos. La actriz apostará por dos vestidos «de cuento de hadas» de Valentino para la boda y se rumorea que para la fiesta nocturna lucirá un diseño de su suegra, Victoria Beckham.

«Nicola y Brooklyn quieren que todo el día sea perfecto y están prestando atención a todos los detalles. El dinero no es un problema para ellos, pero quieren que el día sea una celebración del amor y no de la riqueza», explica una fuente cercana a la pareja en el medio británico citado anteriormente. Por otro lado, los medios estadounidenses aseguran que el futbolista será el maestro de ceremonias y la seguridad de la fiesta será primordial. «Se pedirá a los invitados que no hagan sus propias fotografías y se prohibirá el uso de las redes sociales«, admiten.

Los invitados de honor

La boda del primogénito de los Beckham ya está catalogada como la boda del año debido a la gran cantidad de rostros populares que acudirían a la misma. Según publicó en su momento ‘The Sun’, tanto David como Victoria le habrían pedido a su hijo que entre los invitados deberían encontrarse el príncipe Harry y Meghan Markle. Además de ellos, también harían acto de presencia Elton John, padrino del joven, así como los diferentes padrinos de sus otros hijos, entre ellos Eva Longoria y Marc Anthony.

Después de varias relaciones que no acabaron en buen puerto, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, a pesar de su juventud, ha encontrado en Nicola Peltz a su alma gemela. La actriz de 25 años proviene de una de las familias más ricas de Estados Unidos, tiene siete hermanos y se ha convertido en una habitual dentro del clan del astro del balón británico. Fue el joven quien compartió la feliz noticia de su compromiso a través de sus redes sociales con una preciosa imagen en la que aparece el momento de la pedida de mano. «Hace dos semanas, le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor marido y, algún día, el mejor padre. Te quiero, cariño«, indicaba entonces.

