SEMANA charla con el fenómeno de la música urbana de los últimos tiempos y nos confiesa cual es su secreto para mantener los pies en la tierra

Myke Towers está considerado como el fenómeno de la música urbana y motivos no faltan. Y es que el puertorriqueño ha alcanzado en Spotify 500.000.000 reproducciones con su tema ‘La curiosidad’, 330.000.000 con ‘Pareja del año’ (su colaboración con Sebastián Yatra, que en julio entró al Top 10 de Billboard), 468.000.000 con ‘Bandido’ y así un largo etc.. que lo han convertido en uno de los artistas más demandados del mundo entero. Todo un récord para este puertorriqueño, que tal y como nos ha contado para SEMANA, no le ha impedido mantener los pies en el suelo. “Lo que me hace tener los pies en la tierra es que sé perfectamente que el día que caiga yo, vendrá otro. Estar aquí conlleva una disciplina. Estamos aquí de prestado”.

¿Quién es Myke Towers?

Un chamaquito más de Puerto Rico que su sueño siempre fue cantar e hizo todo lo posible para cumplir su sueño. Todavía está en eso.

¿Cómo te encuentras?

Me siento muy bien. Estaba con muchas ganas de que volviera a abrir todo, estaba cansado de estar encerrado. La casa se me hacía grande.

¿Has aprovechado esos momentos de encierro para componer más canciones?

Obviamente pude dedicarle más tiempo a lo que me gusta, sin prisas ni agobios. Cuando uno tiene tiempo hace las cosas con más cariño.

Ahora te encuentras de promoción en Madrid, ¿Te gusta nuestro país?

Me encanta. Lo que más me gusta de Madrid es que la ciudad nunca duerme. Siempre sucede algo. Aquí se vive el ahora y lo que sucede en todo momento. Comparo Madrid con Nueva York, pero prefiero más esta ciudad porque se habla más español.

Hace poco actuaste en el Starlite ¿Qué tal la experiencia?

Una experiencia inolvidable. El público de esas galas es muy íntimo. Fue algo diferente. Sentí mucho el calor del público desde el principio hasta el final.

Este 23 de septiembre lanzas nuevo sencillo ¿Qué se va a encontrar tu público con este nuevo tema?

En este sencillo se van a encontrar un nuevo Michael. Se van a encontrar a mí yo más verdadero, Myke Towers es un traje de súper héroe. Michael soy yo sin ningún tipo de filtro. Me voy a mostrar tal y como soy.

Hace tiempo te preguntaron si te encontrabas donde querías estar y tu respuesta fue que todavía no. ¿Estás ya dónde soñabas estar?

Es que cada vez que supero un nivel quiero ir a por el siguiente. Siento que el día en el que yo diga que estoy donde yo quiero, se acabó mi vida.

Entonces, ¿cuál es tu próximo reto?

Mi mayor reto es que mi música sea trascendental. Quiero trabajar en un nivel que inspire a las nuevas generaciones. Mucha gente dice que no tengo nada que demostrar, yo siento que sí. Deseo tener una carrera larga.

Empezaste en el mundo de la música con 19 años ¿Te imaginaste llegar a donde has llegado?

Uno siempre sueña y trabaja para eso, pero nunca sabes cuando te va a llegar. Yo siempre decía que el día que me llegara el momento, ojalá me pillara trabajando y así fue.

¿Cómo vive tu familia tu éxito?

Todo el mundo está muy contento. Lo único malo es que uno se tiene que ir lejos. Ese es el único sacrificio que tiene esta profesión, pero por ellos se hace lo que sea.

¿Cuál es el ancla que te permite tener los pies en la tierra y que no se te suba la fama a la cabeza?

Lo que me hace tener los pies en la tierra es que sé perfectamente que el día que caiga yo, vendrá otro. Estar aquí conlleva una disciplina. Estamos aquí de prestado.

¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido en todos estos años de carrera?

Son tantas cosas. Me emociona cuando la gente joven me ve y se ponen a llorar. Yo me siento uno más y lo que hago es verlo como un trabajo. Este es mi trabajo.

¿Qué sientes cuando te dicen que eres el fenómeno de la música urbana?

Me río, pero en verdad hay que trabajar muy duro para llegar. Aquí no se llega de la noche a la mañana y yo sigo trabajando para eso mismo, para que el día de mañana sea todo mucho más sólido.

¿Crees que por fin se le está dando su lugar a la música urbana?

Totalmente. Me gusta mucho el crecimiento que ha tenido la música en español y el respeto que está recibiendo de todas partes del mundo. La música es un lenguaje universal.

¿Qué sientes cuando artistas de renombre te piden una colaboración?

Siento mucho respeto y me hace enfocarme mucho más en mi carrera.

Ahora comienzas una gira ¿Cómo te estás preparando?

Cada noche será bien diferente, por la energía que el público brinda. Yo trato y practico todos los días para dar lo mejor de mí. No siento nervios al subirme al escenario, pero sí tengo ansiedad por hacerlo lo mejor posible.

¿Tienes alguna manía antes de subirte al escenario?

Yo antes de subir al escenario me pongo a rezar y siento que me transformo.

Tu carrera la siguen de cerca mucha gente joven ¿Qué le aconsejarías a todos aquellos que quisieran dedicarse a lo mismo que tú?

Pues que tengan cuidado. Esto no es tan fácil como se ve, pero si les gusta, que trabajen sin parar y que sean siempre ellos mismos.

¿Cómo te imaginas en un futuro?

Me gustaría ser un líder, una persona a la que puedan recurrir cuando alguien se sienta perdido.