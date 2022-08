El mundo del cine está de luto. La actriz Anne Heche ha fallecido a los 53 años de edad después de permanecer más de una semana ingresada en coma en un hospital de Los Ángeles tras sufrir un grave accidente de coche. La intérprete estadounidense no ha podido superar el derrame cerebral que sufrió en ese momento y ha perdido la vida justo una semana después de este accidente. Una de las actrices más solicitadas en Hollywood durante los años noventa se encontraba en estado crítico y eran numerosas las lesiones que había sufrido durante el golpe. Según informaba el pasado 5 de agosto el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), la actriz viajaba sola en un vehículo que se estrelló contra una vivienda, provocando «un compromiso estructural» al edificio, que «estalló en un intenso incendio».

La popular actriz ha fallecido este viernes 12. Sin embargo, sus familiares más cercanos revelaban unas horas antes de este trágico hecho su muerte cerebral. Por este motivo, tomaron la dura decisión de desconectarla de la respiración asistida siendo conocedores de lo que ello suponía y preparándose para el trágico final. Sus más allegados han complido la voluntad de Anne Heche donando sus órganos que pudieran hacerlo, ya que tras el accidente no sabían si alguno de ellos estaba en buen estado o no para poder donarlo a otra persona. No han trascendido más detalles la respecto sobre este tema.

Anne Heche se salió de la carretera cuando iba conduciendo su coche, un Mini Cooper, a gran velocidad. Este chocó contra una vivienda provocando grandes daños estructurales, además de originarse un incendio en el mismo edificio. Esto hizo que la actriz se quedase atrapada en vehículo y un equipo de bomberos tuviera que rescatarla. Aunque no fue tarea fácil. Más de 59 bomberos tuvieron que acercarse hasta la zona y tardaron más de una hora en acceder, apagar las llamas y rescatarla de los escombros. Tras su rescate, fue trasladada de manera urgente al hospital West Hills, en Los Ángeles, en estado crítico. Debido a las graves quemaduras tuvo que ser intervenida de manera urgente.