La cantante ha dejado claro que ambos siguen teniendo muy buena sintonía: «Nos veréis comer pizza juntos».

Miley Cyrus está pasando por una de sus etapas más dulces después de haber lanzado su nuevo hit, «Midnight Sky», una canción que se volvía viral a los pocos minutos de estrenarse. Sin embargo, en el terreno personal, la cantante no atraviesa por un buen momento después de haber anunciado su ruptura con Cody Simpson tras diez meses de noviazgo.

Coincidiendo con la fecha en la que Miley Cyrus (27) y Liam Hemsworth anunciaban su divorcio tras ocho meses de matrimonio, la que diera vida a ‘Hannah Montana’ confirmaba su ruptura con Simpson, de 23 años, con quien comenzó una relación el pasado mes de octubre. «Los dos estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para poder convertirnos en las personas que realmente queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad. Solo estamos decidiendo qué queremos hacer», explicaba la cantante en sus redes sociales.

Además, pedía a sus seguidores que no convirtieran la noticia en un drama puesto que ambos habían acabado la relación en buenos términos y seguirán manteniendo muy buena sintonía. En concreto, la exactriz de Disney dejaba claro, entre bromas, que probablemente les veamos juntos de nuevo la semana que viene comiendo pizzas. «Hemos sido amigos durante diez años y lo vamos a seguir siendo. No hagáis de esto algo que no es», aclaraba.

Miley Cyrus, sin filtros

Coincidiendo con el estreno de su nueva canción, que ya acumula más de 15 millones de visualizaciones, Miley Cyrus ha concedido una entrevista al podcast ‘Call Her Daddy‘ en el que ha hablado sin filtros sobre sus primeras relaciones sexuales. La exestrella de Disney ha confesado que la primera vez que se fue a la cama con alguien fue con 11 años y con dos chicas. «Mis amigas empezaron a contarme todo lo que hacían con los chicos y no lo entendía por lo que me fui con ellas para probar. Me sentía muy atraída por las mujeres mucho antes que por los hombres. Cuando tenía 11 años pensaba que Minnie Mouse estaba buenísima», relata.

De la misma forma, la hija de Billy Ray Cyrus ha desvelado también a que edad perdió su virginidad y con quién. «No lo hice todo con un chico hasta los 16. Acabé casándome con ese tío, es una locura«, confesaba refiriéndose a Liam Hemsworth. «Le mentí y le dije que no era el primero para no parecer una fracasada», explicaba.

Un divorcio muy público

El 11 de agosto de 2011, a través de un portavoz, la cantante y Liam Hemsworth comunicaban el cese en su matrimonio ocho meses después de su boda. Se trató de una decisión de mutuo acuerdo para centrarse en sus carreras. En diciembre de 2018, Miley y Liam contraían matrimonio después de varios años de relación y una ruptura de por medio.

Desde que se conociera su ruptura, los dardos envenenados entre ambos se convirtieron en habituales. “La mejor parte de los animales es que no se preocupan por los detalles. Viven teniendo en cuenta la regla de oro: ama y sé amado. Nada más”, ampliaba Miley Cyrus, dejando claro que, en relación a sus ex, sus mascotas le habían demostrado ser mejor compañía por el amor que le dan sin pedir nada a cambio. Sin embargo, con el paso del tiempo los ataques subían de tono. Hace unos meses, Miley grababa un directo en Instagram en el que no dudaba en criticar con dureza al que fue su marido. «No es una buena persona», explicaba en referencia a una pregunta que le hacía una de sus seguidoras. Además, dejaba claro que el cantante Cody Simpson «es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda». «Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no os rindáis. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos», proseguía.

Aunque Liam se ha quedado en un discreto segundo plano, lo cierto es que Elsa Pataky no dudaba en salir en su defensa. «Mi cuñado… bueno pues después de una relación a la que has dedicado diez años, pues está como puede estar… está chafado pero lo lleva muy bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor. Además creo que se merece mucho más», aseguraba la española.