La actriz estadounidense ha detallado las causas de las muertes de Tam, a los 17 años, Lark, a los 35, y Thaddeus, a los 29.

“Como madre de 14 hijos, mi familia lo es todo para mí”, con estas palabras Mia Farrow comenzaba el comunicado con el que ha intentado cortar por lo sano los diversos rumores que han circulado sobre la muerte de 3 de sus 14 hijos. La actriz estadounidense, de 76 años, ha calificado las especulaciones de «despiadadas» y ella misma aclaraba los detalles de estas tragedias que ha vivido en el seno familiar.

“Aunque elegí una carrera que me colocó en la esfera pública, la mayoría de mis hijos han optado por llevar una vida muy privada. He respetado sus deseos por eso soy selectiva en mis publicaciones vía redes sociales”. Añade que tan solo unas pocas familias son perfectas y solo aquellas que han sufrido la pérdida de un niño saben lo que esto supone. Ha publicado este mensaje para desmentir ciertas informaciones que han circulado online y que no son ciertas. Su objetivo principal es honrar la memoria de sus tres hijos.

Por primera vez, se ha manifestado en profundidad sobre las causas de las muertes de sus tres hijos. Comienza hablando de su hija Tam quien falleció a los 17 años de una «sobredosis accidental relacionada con las migrañas agonizantes que sufría y su enfermedad cardíaca”. La joven fue adoptada en Vietnam en 1992.

Continúa hablando de su hija Lark a quien ha definido como una «mujer extraordinaria, una hija maravillosa, hermana, compañera y madre de sus propios hijos. Ella murió a los 35 años por complicaciones del VIH que contrajo de una pareja anterior. A pesar de su enfermedad, ella vivió una vida fructífera y llena de amor con sus hijos y su pareja de toda la vida. Ella sucumbió a la enfermedad y murió de forma repentina en el hospital durante la Navidad”. Esta también fue adoptada en Vietnam en el año 1973.

Por último, se ha referido a su «valiente hijo Thaddeus» quien murió con 29 años mientras todos esperaban que contrajese matrimonio con su pareja. «La relación terminó abruptamente y se quitó la vida». Añade que todas son «tragedias indescriptibles” y añade que cualquier tipo de especulación al respecto es deshonrar sus respetivas vidas y las vidas de sus hijos y sus seres queridos.

Una orgullosa abuela de 16 nietos

Concluye este sentido post recordando que es «una agradecida madre de 14 hijos que ha sido bendecida con 16 nietos». Explica, además, que tanto ella como los suyos han conocido el dolor durante sus vidas, pero que hoy «están llenas de amor y alegría. Cada uno tiene su propia batalla que pelear, sus propias penas que roer. Les envío mis mejores esperanzas y mi amor».

Las especulaciones sobre el tema han florecido tras la reciente emisión de la miniserie ‘Allen v. Farrow’ de la HBO que consta de cuatro capítulo y que se estrenó el pasado mes de febrero. En el mismo se indaga en profundidad sobre los supuestos abusos sexuales de Woody Allen a su hija adoptiva Dylan en 1992. Mia Farrow denunció entonces al cineasta quien ha señalado que el documental está «plagado de falsedades».