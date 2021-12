Maluma tiene nueva novia. Las redes arden. Parece exagerado, pero no es así. Instagram está que echa humo y Twitter le ha seguido el paso y poco a poco se comienzan a ver los primeros vídeos en reacción al anuncio de Maluma de que tiene nueva novia. Una joven afortunada, que ya se ha granjeado la envidia -no toda ella sana- de millones de fans del artista colombiano y que lleva por nombre Susana Gómez. El cantante vuelve a estar de nuevo enamorado y ha dado las gracias a Papá Noel por este inesperado regalo, el cual ha sido recibido como si de carbón de los Reyes Magos se tratase para sus seguidores, que han llorado que su ídolo deje de estar entre los solteros de oro, algo que siempre deja lugar a la esperanza de un romance de película imposible.

El artista que más pone a bailar en la pista de baile cada verano y también en Navidad ha aprovechado estas señaladas fechas para mostrar en sus redes sociales el curioso regalo que Papá Noel le ha dejado bajo su árbol. Una novia que parece cumplir todos los requisitos que ponía en su particular carta a Santa Klaus, pues se muestra encantado en la fotografía que ha compartido con sus seguidores. “Gracias Santa”, escribía Maluma mientras aparece besando apasionadamente a Susana Gómez, su nueva novia, su mejor regalo de Navidad.

Él no fue quien desveló el nombre de su amada, sino que fueron sus fans, enloquecidas, las que pronto se pusieron en la tarea de investigar quién le había truncado su futurible idilio con Maluma. Al final dieron con el perfil de la susodicha, Susana Gómez, una joven y hermosa arquitecta con la que el cantante se ha dejado ver ya en alguna que otra ocasión, pero sin llegar a levantar las sospechas de los medios de que entre ellos existiese más que una amistad. Eso sí, siempre que Maluma está en buena compañía es motivo de rumores, pero esta vez parecía que carecían la fuerza suficiente y date, ¡Maluma tiene novia y ya es oficial!

Fue en septiembre cuando la pista de Susana Gómez se puso en el camino de Maluma, pero parece que no han querido formalizar su relación a ojos de la opinión pública hasta que se encuentran más estables. Tres meses han tardado en confirmar su romance. Ella ha sido previsora y sabiendo que iba a ser diana de todas las críticas y objeto de investigación no solo de periodistas, sino también de fans despechados, la joven arquitecta ha decidido privatizar sus redes sociales, hacer criba de seguidores y blindar su vida a cal y canto. De hecho, en la foto del beso con Maluma no deja visible su rostro de manera clara, quizá una forma de tratar de desviar la atención de todos. Un intento en vano.