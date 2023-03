Liam Hemsworth demandará a Miley Cyrus para "salvaguardar su imagen" tras su canción 'Flowers'

Liam Hemsworth ha estado estudiando si le merecía o no la pena denunciar a su ex, Miley Cyrus. Tras varias reuniones con sus abogados, el actor ha decidido demandar a la artista por difamación por su canción 'Flowers', un tema en el que narra el final de su historia de amor. Convertida en todo un éxito en plataformas digitales, donde incluso ha llegado a ser el número 1, han sido muchos los que han escuchado la letra y los que han conocido casi de primera mano todos los detalles de una ruptura sobre la que Miley todavía se lamenta. Al parecer, según cuentan fuentes cercanas a él en medios extranjeros, el hermano de Chris ha presentado en la corte una queja ya que el impacto del sencillo casi le cuestan que se quede sin su papel en la serie 'The Witcher'. Dice haber recibido muchísimas críticas desde entonces, por lo que quiere tomar cartas en el asunto en los tribunales.

La letra de 'Flowers', en el punto de mira

Aunque Miley no nombra a Liam en ningún momento, lo cierto es que sus seguidores han dado por hecho que se refería a él. Lanzó la canción junto el 13 de enero, justo el día de cumpleaños de su ex. Una melodía pegadiza que dura tres minutos y 20 segundos habla de lo bonito que construyeron y de cómo todo terminó hecho añicos. "Éramos buenos, éramos oro. Como un sueño que no se puede vender. Teníamos razón hasta que no la tuvimos. Construimos un hogar y lo vimos quemarse...Mm, yo no quería dejarte. Yo no quería mentir. Comencé a llorar pero entonces recordé. Que puedo comprarme flores...Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo por horas, decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano", dice la polémica letra. Aunque la canción ha sido publicada en el 2023, su relación terminó oficialmente en 2020, fecha en la que se separaron y pusieron fin a su matrimonio tras 8 meses casados.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", dijo Miley en el pasado. Dijo tener mucho cariño hacia él, sin embargo, en su canción dejaba ver el dolor que todavía sentía por todo lo ocurrido. Según Miley, todo empezó a torcerse cuando su casa de Malibú se quemó: "Ahí todo cambió. Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente por que el incendio me dejó realmente traumatizada. Además cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo". Miley entonces vivió un antes y un después en su vida, al igual que en su relación con Liam.

Después del incendio, la artista empezó a discutir con Liam sin cesar y ya su reconciliación fue imposible. Un punto y final que no quita que siga teniendo sentimientos muy fuertes hacia Hemsworth. "Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas", aseguró Miley hace algún tiempo.

Mientras Liam públicamente no ha querido pronunciarse, quien sí lo ha hecho ha sido Elsa Pataky, quien alabó la canción y quien dijo que Miley era libre de hacer lo que quisiera. No es la única que le ha seguido los pasos en este sentido, otras como Shakira han utilizado sus canciones como catarsis y desahogo, dándole igual las consecuencias.