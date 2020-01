Lady Gaga no podría haber comenzado con mejor pie el 2020 y es que lo hace estrenando romance o, cuanto menos, disfrutando de su soltería en labios de un misterioso hombre. La cantante ha sido ‘cazada’ durante una fiesta de Fin de Año en Las Vegas en brazos de un apuesto joven, con el que no paró de besarse y regalarse carantoñas, ajena a que estaba siendo fotografiada por los allí presentes. Ahora, las fotos de su idilio han copado numerosos titulares en medios internacionales, llegando incluso hasta nuestro país.

El mejor espectáculo de Lady Gaga, al detalle

La cantante neoyorkina Lady Gaga lleva ya varios meses de soltería y es que el último hombre que le conocimos fue el ingeniero de sonido Dan Horton, con el que le pudimos ver muy acaramelada el pasado mes de julio. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver disfrutar de la vida en buena compañía, pero el 2020 puede traer cambios para ella en muchos aspectos, pero el primero en materializarse es en el amor o al menos en la amistad con derechos.

Lady Gaga Makes Out with Mystery Man After New Year’s Eve Vegas Performance https://t.co/1KcODBnb2W

— TMZ (@TMZ) January 1, 2020