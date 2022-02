Nuevo día, nuevos rifirrafes entre Kim Kardashian y Kanye West.

Desde que anunciaron su divorcio en enero de 2021, la ya ex pareja no ha parado de protagonizar polémicas y controversias en las que compiten por ver quién puede más en esta guerra continua.

En las últimas declaraciones de Kardashian para la edición estadounidense marzo de Vogue, ha confesado que hasta ahora, siempre ha hecho lo que a otra gente le hacía feliz. «Ahora, en estos últimos dos años, he decidido que voy a hacerme feliz a mí misma. Y esto me hace sentir muy bien», comenzó a abrirse la empresaria.

«Incluso si eso cambió algunas cosas y fue lo que provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesto y sincero contigo mismo sobre lo que te hace feliz. Me he elegido a mí misma, y creo que eso está bien», continuó Kim, hablando así sobre la importancia de saber escucharnos para comprender qué es lo que realmente queremos.

Actualmente, la fundadora de la marca de lencería Skims tiene 41 años, y ha empezado a elegirse a ella misma y a formar parte de su propio equipo, tal y como dice ella misma.

Parte del cambio que está viviendo la modelo se debe a un cambio también en su dieta y en su estilo de vida. «Voy a comer bien y voy a hacer ejercicio. Me divertiré más y pasaré más tiempo con mis hijos y con las personas que me hacen feliz», dijo Kim, refiriéndose así también al cómico Pete Davidson, su nuevo amor.

«Voy a dejar mi teléfono y a dejar de seguir a alguien si hay algo que no quiero ver en mi Instagram», la empresaria ha contado con la ayuda de su hermana menor, Khloé Kardashian, para aprender a bloquear a los haters. «Khloé me dijo la mejor frase para esto ayer. Dijo: ‘publica y desaparece'». ¿Conseguirá Kim llevar adelante durante mucho tiempo la filosofía de su hermana? Con una vida completamente pública y que atrae todas las miradas, Kim no para de recibir críticas a diario, tanto constructivas como destructivas, intercaladas con algunos mensajes de admiración de sus fans.

Apoyada por sus amigos

Kim, además de haber encontrado refugio en los miembros de su familia, también ha pedido ayuda a todos sus amigos, en los que confía para poder salir adelante en esta época difícil de su vida. Ha hablado de sus dos principales grupos de amigos: los ‘lifers’ y los ‘bat chat’. Los primeros son sus amigos de toda la vida, los que conoce desde que era una niña. Los segundos son los amigos que ha ido haciendo a lo largo de sus más de cuatro décadas.

Un divorcio tras 7 años de matrimonio

En 2012, tras dos matrimonios fallidos, Kim Kardashian empezó a salir con el rapero Kanye West, y su boda no tardó mucho en llegar. El 26 de mayo de 2014 la pareja se dio el sí quiero en el Fort di Belvedere, y fruto de ese amor nacieron cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

Los rumores de crisis fueron confirmados por la propia pareja en enero de 2021, cuando explicaron a los medios de comunicación que estaban considerando la posibilidad de divorciarse. Tan solo un mes más tarde, Kim le pidió oficialmente el divorcio a Kanye.

Desde entonces, tanto West como Kardashian han intentado rehacer sus vidas. Kim, por su parte, ha encontrado la felicidad en el joven cómico Pete Davidson, con quien lleva saliendo desde octubre. Kanye (o Ye, como ahora se hace llamar), en cambio, está «tanteando el terreno» y ha empezado relaciones con distintas chicas: Irina Shayk, Vinetria… y, desde finales de 2021, sale con Julia Fox, aunque ha hablado de esta relación como una relación abierta, quizás para tener también la libertad de salir con Chaney Jones, una modelo que se parece mucho a Kim Kardashian, con la que también se divierte de vez en cuando.

Kanye, que hace muy pocos días borró todas las fotos de Kim y sus hijos de su perfil de Instagram porque dijo que quería utilizarlo solo para su vida profesional, el 9 de febrero subió una publicación de un photoshoot de su ex esposa con sus niños, con el título «DIOS, POR FAVOR, REUNE DE NUEVO A NUESTRA FAMILIA». Parece que al rapero le está costando seguir adelante, a pesar de que su historial de citas es más extenso que el de Kardashian.