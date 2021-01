Las hermanas de Kim Kardashian han dejado California y han viajado hasta las montañas de Colorado para despedir el 2020.

Kylie y Kendall Jenner quisieron dejar California y hacer una escapada a Aspen para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021. Las dos hermanas están aprovechando sus vacaciones para disfrutar de unas nevadas veladas.

Las hermanas de Kim Kardashian han sido las encargadas de ir compartiendo su día a día a través de sus redes sociales y gracias a ellas hemos podido constatar que se lo están pasando en grande por las montañas nevadas de Aspen mientras que practican snowboard.

Las hijas de Kriss Jenner no han escatimado en gastos y la más joven no ha dudado en estar acompañada por su pequeña Stormi, a quien la hemos podido ver enfundada en un pequeño traje de esquí. Eso sí, su madre, que también ha aprovechado para hacer una escapada a la nieve, no ha estado con ellas durante sus aventuras, aunque sí han quedado para compartir una agradable velada en uno de los restaurantes más populares de Aspen.

Además de inmortalizar todos los divertidos momentos que han pasado sobre la pista de nieve, las hermanísimas han aprovechado para disfrutar de tardes de compras por las lujosas boutiques de las montañas de California.

El proyecto televisivo que le espera a las Kardashian este 2021

Después de 14 años en emisión y 20 temporadas, el programa ‘Keeping Up With the Kardashian’ llegará a su fin a principios de 2021. Una difícil decisión que dejó desoladas a todas y cada una de sus protagonistas. Sin embargo, el luto por el programa les ha durado poco y ya han comenzado a preparar su próximo proyecto televisivo. El Clan Kardashian da el salto a Disney para crear contenido exclusivo.

El clan Kardashian ha firmado un contrato de exclusividad de varios años con Disney y mostrarán la vida de Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kourtney y Khloe Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner de forma separada. Este contenido se emitirá en Hulu en Estados Unidos y llegará al resto del mundo gracias a la plataforma para adultos del estudio de Mickey Mouse, Star+. Así, tal y como la propia presidenta de Walt Disney TV, Dana Walden, explicó, el acuerdo multimillonario permitirá que el clan más famoso de la televisión desarrolle varios realities sobre sus vidas.