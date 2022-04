A lo largo de los años, hemos conocido varios movimientos de compra-venta por parte de la artista, Jennifer Lopez. Ahora, la cantante y su pareja, Ben Affleck, que no hace mucho paseaban su amor por las Islas Canarias, estrenan una nueva mansión en una de las zonas más exclusivas de Bel-Air. La pareja de artistas, y más de moda en Hollywood, se han mudado a un nuevo nidito de amor. Se trata de una espectacular casa que está ubicada en uno de los barrios mas exclusivos de la ciudad. Esta mansión, conocida como ‘The Bellagio Estate‘, no es apta para todo tipo de bolsillos. Eso es algo que no nos sorprende mucho. Y es que Jennifer y Ben han desembolsado por ella nada más y nada menos que unos 50 millones de dólares, unos 45 millones de euros al cambio actual.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han hecho con una propiedad que dota de una óptima privacidad

Esta espectacular propiedad cuenta con más de 1.800 metros cuadrados en los que se distribuyen un total de 10 habitaciones y 17 cuartos de baño. Además, también hay cuatro cocinas, una sala de cine y un sinfín de comodidades en la zona exterior, en la que se encuentra un jardín, una piscina y una zona SPA. La suite principal cuenta con una sala de estar, baños dobles y vestidores. La pareja de guapos podrá mimarse, deleitarse y tomar el sol en esta nueva propiedad, una delicia para todos los sentidos. Además, es el lugar perfecto para relajarse después de las continúas jornadas de trabajo en la que ambos se ven sumergidos.

El total de la parcela cuenta con 5.000 metros cuadrados, donde se encuentran los 1.800 metros cuadrados de la mansión, la zona ajardinada y todo el exterior. El lugar está rodeado de árboles para que la pareja goce de una privacidad máxima, algo que ha hecho que Jennifer Lopez y Ben Affleck se hayan decidido a comprar la mansión. Además, por si fuera poco, también cuentan con unas espectaculares vistas a un campo de golf.

La mansión salió a la venta por 65 millones de dólares, pero lograron rebajarla

Esta propiedad se puso a la venta por primera vez este mes de febrero por la friolera cantidad de 65 millones de dólares. Sin embargo, Jennifer Lopez y Ben Affleck no estaban dispuestos a pagar la cantidad que pedían desde la inmobiliaria. Por este motivo, la pareja ha negociado el acuerdo económico y han llegado a un acuerdo de pagar 50 millones de dólares por la mansión, unos 45 millones de euros.