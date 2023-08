Jennifer Aniston está estupenda a sus 54 años. La actriz no solo luce una figura atlética y tonificada envidiable, sino que hace alarde de una piel siempre rejuvenecida. Pero no todo es gracias a la genética. La actriz de 'Friends', víctima de presiones para ser madre, ha reconocido que utiliza un insólito ingrediente a diario que le permite verse siempre así de bien. Se trata de un tratamiento facial que incluye esperma de salmón.

El truco infalible de Jennifer Aniston con el que, inicialmente, se mostró escéptica

Siempre a la vanguardia de las últimas rutinas de belleza, Jennifer Aniston ha sorprendido a todos con esta llamativa confesión. Sucedió en el transcurso de una entrevista que concedió al prestigioso 'The Wall Street Jorunal' (WSJ). Como ella misma explicó, no es que se aplique el semen del pez en el rostro directamente. Se trata de un método no quirúrgico desarrollado por investigadores surcoreanos para lograr un rejuvenecimiento de la piel casi inmediato. "Se utilizan moléculas de ADN que se obtienen del ácido hialurónico y del espera del salmón", señaló Aniston.

Fue su doctor de confianza quien le recomendó que empezara a utilizar este producto como parte de su ritual de cuidados diarios. Como nos hubiera pasado a cualquiera, a la ex de Brad Pitt esta sugerencia le pilló totalmente desprevenida. "Antes que nada, dije: '¿Hablas en serio? ¿Cómo obtienes esperma del salmón? El escepticismo inicial fue superado y transformado en curiosidad una vez su dermatólogo de confianza le explicó en qué insistía.

El esperma de salmón que utiliza la intérprete favorece la elasticidad de la piel y reduce los signos de inflamación. A pesar de este innovador producto, en la misma entrevista, Jennifer reconoce que, para incrementar su efectividad, también se aplica inyecciones de péptidos semanalmente. Para ella, ese es el futuro de los tratamientos de belleza para combatir el envejecimiento.

Dieta equilibrada y mucho deporte

Además de ser una gran fan de los productos de belleza, la actriz estadounidense cuida mucho su alimentación. También practica deporte a diario. En su Instagram comparte de vez en cuanto sus tablas de ejercicios no aptas para cardiacos. Es también una gran aficionada al 'jogging' y al yoga, disciplinas que desarrolla desde hace varios años.

En cuanto a su dieta, Courtney Cox, la inolvidable Mónica en 'Friends', reveló en una entrevista que su compañera, la también inolvidable Rachel, comía siempre la misma exacta comida en el rodaje de la serie. En total, Jennifer se alimentó durante una década a base de un tipo de ensalada, conocida como 'Cobb'.

1 de 3 Siempre espectacular en las alfombras rojas 2 de 3 Jennifer tampoco decepciona con sus looks de calle 3 de 3 La eterna pareja... da igual los años que pasen