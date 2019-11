Hilaria Baldwin es una de las ‘celebs’ que no tiene reparo alguno en hablar de su vida más personal en sus redes sociales y que aprovecha la cercanía que puede conseguir a través de ellas para compartir con los casi 700 mil seguidores que están pendientes de ella las novedades de su día a día.

Si de algo está orgullosa la mujer de Alec Baldwin es de la preciosa (y numerosa) familia que ha formado y prueba de ello es que no duda en presumir de sus cuatro hijos cada vez que puede. Pero esta vez le ha tocado usar su perfil para dar la peor de las noticias. Hilaria estaba esperando un bebé y durante una revisión rutinaria han visto que, en su cuarto mes de embarazo, el corazón del pequeño ya no estaba latiendo. «Estamos muy tristes de tener que compartir que hoy hemos sabido que nuestro bebé ha fallecido a los cuatro meses. También queremos que sepáis que aunque no estemos bien en estos momentos, lo estaremos. Tenemos mucha suerte de tener a nuestros cuatro bebés saludables y nunca perderemos eso de vista.»

El pasado mes de abril la profesora de yoga tuvo que pasar por un trance similar al perder otro bebé de manera espontánea y, como ha hecho ahora, se apoyó en el calor de su familia y sus cuatro pequeños para salir de la tristeza y recuperar las ganas de seguir intentándolo.